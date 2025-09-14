HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

ASM: a Tinchi ambulatorio di Endocrinologia aperto la domenica per abbattere le liste di attesa

14/09/2025

LAzienda Sanitaria locale di Matera comunica che a partire da oggi, 14 settembre, lambulatorio di endocrinologia del presidio ospedaliero di Tinchi di Pisticci è attivo tutte le domeniche per effettuare le visite programmate e contribuire a ridurre i tempi di attesa. Grazie alla disponibilità e allimpegno del personale medico, infermieristico e amministrativo dellUnità operativa di Diabetologia Territoriale diretta da Pasquale Bellitti, lASM recepisce le indicazioni regionali in materia di abbattimento delle liste di attesa pertanto, fino a dicembre 2025, lambulatorio erogherà le prestazioni anche di domenica mattina dalle ore 8 alle ore 13 in modo da rispondere alle esigenze dei cittadini.
Questo ampliamento dellorario di servizio - afferma il Direttore Generale dellASM, Maurizio Friolo- consentirà di accogliere un numero maggiore di pazienti, riducendo i tempi di attesa e migliorando laccessibilità alle prestazioni specialistiche. Ovviamente, in linea con le direttive dellassessorato alla Salute della Regione Basilicata stiamo lavorando per ampliare la rosa delle prestazioni erogabili la domenica per garantire un servizio più efficiente e di qualità.
Con lerogazione di questo servizio aggiuntivo - commenta lAssessore regionale alla salute e politiche della persona, Cosimo Latronico- lazione per contrastare le liste di attesa e garantire una risposta sanitaria effettiva e puntuale al cittadino si fa concreta. Ringrazio il personale del servizio sanitario che aderisce a questo impegno per la tutela della salute dei nostri cittadini dando corso agli indirizzi regionali volti a ridurre concretamente i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche
Lampliamento del servizio alla domenica consente di migliorare la tempistica di erogazione delle prestazioni sanitarie evitando gli slittamenti degli esami; inoltre lapertura festiva migliora laccesso alle visite poiché anche la fase di registrazione al Cup risulta più veloce, non essendoci code agli sportelli.



