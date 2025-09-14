|
|ASM: a Tinchi ambulatorio di Endocrinologia aperto la domenica per abbattere le liste di attesa
14/09/2025
|LAzienda Sanitaria locale di Matera comunica che a partire da oggi, 14 settembre, lambulatorio di endocrinologia del presidio ospedaliero di Tinchi di Pisticci è attivo tutte le domeniche per effettuare le visite programmate e contribuire a ridurre i tempi di attesa. Grazie alla disponibilità e allimpegno del personale medico, infermieristico e amministrativo dellUnità operativa di Diabetologia Territoriale diretta da Pasquale Bellitti, lASM recepisce le indicazioni regionali in materia di abbattimento delle liste di attesa pertanto, fino a dicembre 2025, lambulatorio erogherà le prestazioni anche di domenica mattina dalle ore 8 alle ore 13 in modo da rispondere alle esigenze dei cittadini.
Questo ampliamento dellorario di servizio - afferma il Direttore Generale dellASM, Maurizio Friolo- consentirà di accogliere un numero maggiore di pazienti, riducendo i tempi di attesa e migliorando laccessibilità alle prestazioni specialistiche. Ovviamente, in linea con le direttive dellassessorato alla Salute della Regione Basilicata stiamo lavorando per ampliare la rosa delle prestazioni erogabili la domenica per garantire un servizio più efficiente e di qualità.
Con lerogazione di questo servizio aggiuntivo - commenta lAssessore regionale alla salute e politiche della persona, Cosimo Latronico- lazione per contrastare le liste di attesa e garantire una risposta sanitaria effettiva e puntuale al cittadino si fa concreta. Ringrazio il personale del servizio sanitario che aderisce a questo impegno per la tutela della salute dei nostri cittadini dando corso agli indirizzi regionali volti a ridurre concretamente i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche
Lampliamento del servizio alla domenica consente di migliorare la tempistica di erogazione delle prestazioni sanitarie evitando gli slittamenti degli esami; inoltre lapertura festiva migliora laccesso alle visite poiché anche la fase di registrazione al Cup risulta più veloce, non essendoci code agli sportelli.
