ROCCANOVA  Grande partecipazione alla quarta edizione dellevento dedicato alla celebrazione della PAT Sauza Cà Coscia, la tipica salsa della tradizione contadina roccanovese. Secondo quanto riportato nella nota stampa inviataci dal Comune, sono stati circa 2.500 i partecipanti e oltre 900 i piatti serviti, accompagnati dal Grottino di Roccanova DOP e da altre specialità locali. Liniziativa, che non vuole configurarsi come una sagra, è stata pensata come momento di convivialità e promozione territoriale, con il coinvolgimento di associazioni, aziende e cittadini. Lamministrazione comunale ha sottolineato il valore culturale dellappuntamento, utile a mantenere viva la tradizione e a rafforzare il legame con il territorio.



di seguito il comunicato stampa



Una straordinaria partecipazione che ha sorpreso, ancora una volta, anche gli organizzatori della IV edizione dellevento (non sagra) per la celebrazione della PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) Sauza Cà Coscia a Roccanova. Una particolare salsa per condire un piatto di pasta che rappresenta vividamente la cultura e la migliore tradizione contadina roccanovese. Una giornata allinsegna della convivialità e dello stare insieme dopo il sovraccarico delle feste di agosto. Il paese è paese dinverno recitava il titolo del libro edito da Calice nel 2007 della pittrice-scrittrice Maria Padula di Montemurro e noi abbiamo bisogno di animare, con le nostre iniziative culturali e di promozione territoriale, linverno roccanovese. Siamo arrivati alla quarta edizione.



Possiamo tentare di fare un po' di chiarezza sulletimologia del termine cacôssë (ca coscia) e su come si scrive correttamente in dialetto roccanovese. < >.



I tanti partecipanti provenienti dai comuni limitrofi ma anche da Puglia, Campania e qualcuno dallestero, hanno avuto la possibilità di assaporare un primo piatto di Sardolle condite con la Sauza Cà Coscia abbinato, secondo il gusto e il palato di ognuno, con un calice di vino rosso, rosè o bianco Grottino di Roccanova DOP. I convivianti hanno assaggiato anche le tipiche bruschette condite con pomodoro fresco tagliato a cubetti o crema di tartufo bianco e olio EVO delle aziende olivicole locali e la famosa "Cullụrë poupaccë e (g)òuë, altra PAT legata alla tradizione contadina roccanovese che i braccianti consumavano durante la pausa di lavoro nei campi.



Il clima fresco e gradevole ha premiato gli organizzatori, le aziende vitivinicole e olivicole, gli operatori economici e le associazioni locali che hanno contribuito con lAmministrazione Comunale alla buona riuscita delliniziativa.



I tantissimi roccanovini, abitanti ed enogastronomici, hanno apprezzato le bellezze del borgo storico e la calorosa accoglienza delle famiglie roccanovesi. Gli oltre 2.500 partecipanti si sono immersi nella roccanovesità dellevento. I numeri hanno fatto registrare circa 5mila ticket di degustazione del Grottino di Roccanova DOP e negli stand gastronomici: oltre 900 piatti di Sauza Cà Coscia, più di 1000 assaggi tra "Cullụrë poupaccë e (g)òuë  e bruschette.



A questi dati si aggiungono i positivi risultati alimentati dalle attività di comunicazione del Comune di Roccanova connesse alla promozione della cultura e delle tradizioni locali. Il Sindaco ha ringraziato i tanti volontari e le associazioni, il ristorante La Villetta di Pasquale Apella, le aziende, gli operatori economici e le protezioni civili dei comuni limitrofi che hanno condiviso ogni singolo passo, contribuendo alla buona riuscita dellevento.