Nel cuore di Roma, dal 3 al 24 settembre, il Palazzo della Cancelleria ospita la mostra “Basilicata sacra: un altro cielo”, un viaggio emozionante tra le radici spirituali, artistiche e popolari della Basilicata. L’iniziativa nasce dalla proficua collaborazione tra Regione Basilicata, APT Basilicata e Conferenza Episcopale di Basilicata, con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione, e si propone di accendere i riflettori sulla ricchezza di una terra attraversata da cammini di fede, custode di santuari e autentica cultura popolare.







Il direttore generale di APT Basilicata, Margherita Sarli, sottolinea: “Nell’anno del Giubileo non potevamo non richiamare l’attenzione su una terra intima come la Basilicata. La promozione della nostra terra passa attraverso l’incontro tra bellezza, spiritualità e racconto condiviso: ‘Basilicata sacra’ è l’invito a un’esperienza autentica, in cui arte, natura e fede dialogano restituendo un senso di pace e ospitalità unico nel panorama italiano.”







La mostra, che si sviluppa lungo quattro sale allestite con uno studio attento all’esperienza sensoriale, conduce il visitatore attraverso un percorso unico: dalla storia di incontri e contaminazioni culturali della Basilicata, ai suoi santi e beati nelle sale centrali, fino a una Via Crucis contemporanea animata da pittosculture suggestive, per concludersi con un’immersiva esperienza finale che invita a vivere un “altro cielo” spirituale, dove il pubblico entra da spettatore ed esce protagonista di un viaggio interiore capace di parlare all’anima di ciascuno.







La curatrice Merisabell Calitri spiega: “Abbiamo strutturato l’esposizione in un crescendo visivo e sensoriale, che possa portare alla piena comprensione del senso profondo della nostra fede. Questo concetto ha un solo equivalente in parola: emozione.”



Don Antonio Laurita, consulente scientifico della Conferenza Episcopale della Basilicata per il Giubileo, aggiunge: “Basilicata Sacra vuole essere un invito a riscoprire, attraverso la fede e la cultura, quei luoghi dello spirito che sono fonte di pace e rinascita per il nostro popolo. Questa mostra rappresenta un’occasione per vivere la nostra tradizione con rinnovato senso di appartenenza e spiritualità.” Un invito che si traduce in un’esperienza culturale e spirituale capace di unire passato e presente, arte e fede, in un racconto che parla direttamente al cuore di ogni visitatore.







La cerimonia di inaugurazione del 3 settembre, alle ore 11, vedrà la presenza di importanti personalità del mondo istituzionale, artistico e religioso: Barbara Jatta, Direttore dei Musei Vaticani; Suor Rebecca Nazzaro, Direttrice Ufficio per la Pastorale del Pellegrinaggio Vicariato di Roma - Opera Romana Pellegrinaggi; Stefano Ziantoni, responsabile Rai Vaticano; il Cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore; il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’Arcivescovo metropolita Mons. Davide Carbonaro.







In un momento storico in cui riaffermare le proprie radici e valorizzare il patrimonio culturale e spirituale è più che mai essenziale, “Basilicata sacra: un altro cielo” si propone come ponte tra tradizione e futuro, un’occasione per riscoprire la Basilicata non solo come luogo geografico ma come esperienza di vita e di cuore. Invitando ciascuno a lasciarsi attraversare dalla bellezza e dalla spiritualità di questa terra, la mostra apre una porta verso un altro cielo, un prezioso spazio di riflessione e rinascita dove ogni visitatore può sentirsi parte viva di una storia millenaria che continua a emozionare.