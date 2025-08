Si avvicina il tanto atteso appuntamento dell’estate lucana con l’irresistibile musica reggae, declinata nei vari dialetti del Sud Italia: anche quest’anno, infatti, al Metaponto Beach Festival farà da protagonista assoluta la “Meridional reggae reunion”. Via, dunque, alle contaminazioni di ogni genere con il ritorno di Mama Marjas, con De Bujumannu (voce dei Train to Roots, per la prima volta su questo palco), Fido Guido, Killacat & Gioman, Moddi MC e Dj Lugi: un sound tutto in “levare” che sarà orchestrato dai padroni di casa, Krikka reggae, sabato 16 agosto dalle ore 21:30 nella suggestiva location del Castello Torremare di Metaponto.



Una 20esima edizione che, a differenza delle precedenti, si presenta in una formula ridotta, ossia in un’unica data, ma non per questo sarà meno coinvolgente o meno carica di significato, come spiega lo stesso direttore artistico, Manuel Tataranno: «Avremmo voluto festeggiare diversamente questa edizione venti del MBF, di sicuro con un evento ben più grande rispetto a quello che stiamo organizzando, ma i ritardi delle istituzioni sia nella liquidazione che nell'assegnazione dei fondi per lo spettacolo ci hanno messo in una condizione di “r-esistenza” per realizzare questa edizione: infatti, ci piace chiamarla Resistance edition proprio perché lottiamo per esistere ancora».



Il Metaponto beach festival è organizzato dall'associazione culturale Krikka di Bernalda che ha come support partners Arci Basilicata, l'associazione Multietnica di Potenza e Kido music S.r.l., mentre come partners istituzionali il Comune di Bernalda e la Regione Basilicata.