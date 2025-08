Si è svolta questa mattina, lunedì 4 agosto, nella Sala Presidenziale della Provincia di Matera, la conferenza stampa di presentazione della Stagione Estiva 2025 dell’Orchestra Sinfonica di Matera, che quest’anno porterà in scena l’emozionante progetto “Piazzolla Sinfonico – Passione e Rivoluzione”, un omaggio sinfonico al grande compositore argentino Astor Piazzolla.



Il cartellone estivo si svilupperà dal 6 al 13 agosto, con concerti itineranti in otto comuni della provincia materana: Montalbano Jonico, Montescaglioso, Rotondella, Nova Siri, Miglionico, Pomarico, Pisticci e Bernalda.



Il programma della tournée sarà incentrato sulle celebri “Cuatro Estaciones Porteñas”, eseguite nella versione sinfonica, arricchite da brani iconici come Oblivion, Adiós Nonino e La Muerte del Ángel. Protagonisti dei concerti saranno il violinista e direttore Francesco D’Orazio e il bandoneonista Antonio Ippolito, interpreti di caratura internazionale.



Ogni esibizione sarà accompagnata da introduzioni narrative a cura del M° D’Orazio, che guiderà il pubblico attraverso la poetica e la rivoluzione musicale di Piazzolla.







Durante l’incontro, Gianna Racamato, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, ha così dichiarato: “Gestire un’orchestra sinfonica oggi significa prendersi cura non solo di un progetto artistico, ma di un patrimonio collettivo. L’Orchestra Sinfonica di Matera è espressione viva della nostra identità culturale, un ponte tra passato e futuro, tra eccellenza musicale e coesione sociale. Ogni concerto che portiamo nei territori è un gesto di ascolto, un incontro, un’opportunità. Il nostro impegno è rivolto soprattutto ai giovani: attraverso le audizioni, le collaborazioni con il Conservatorio e le sinergie istituzionali, stiamo costruendo un ambiente fertile per far crescere nuovi talenti e offrire loro concrete occasioni professionali”.



La presidente Racamato ha aggiunto: “Il nostro lavoro non si limita all’organizzazione di concerti, ma agisce come motore culturale e sociale, valorizzando i luoghi, coinvolgendo le comunità, dando forma a una visione della cultura come diritto, come bene comune”.



Il Direttore Artistico, M° Saverio Vizziello, ha sottolineato il valore simbolico e strategico della nuova stagione: “Questa stagione estiva inaugura il secondo triennio della nostra attività come Fondazione, un passaggio cruciale in vista del riconoscimento nazionale come ICO – Istituzione Concertistico Orchestrale. Il primo triennio, culminato con la stagione 2024, ha posto basi solide: oggi proseguiamo questo percorso con ancora più consapevolezza e determinazione. Piazzolla rappresenta, con la sua musica, lo spirito che vogliamo trasmettere: passione, rivoluzione, identità. Portare il suo repertorio nelle piazze e nei luoghi simbolici della Basilicata è per noi un atto culturale, nel senso più alto del termine: significa restituire bellezza, emozione e partecipazione ai territori”.







All’incontro erano presenti anche il Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti, l’Assessora alla Cultura Simona Orsi, il Presidente del Conservatorio Egidio Romualdo Duni Michele Niglio e l’Assessora Regionale Laura Mongiello, che hanno ribadito il pieno sostegno all’Orchestra come strumento di sviluppo culturale e coesione sociale per l’intero territorio lucano.