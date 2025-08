Il mare come abbraccio: quando l'inclusione diventa realtà 4/08/2025 Non riesco a descrivere a parole la gioia che abbiamo provato in questi giorni al Porto degli Argonauti. Come Commissario Straordinario dell'ANPVI di Matera, ho avuto il privilegio di partecipare, insieme ai miei compagni della nostra associazione e del CEPRIVIL, a due giornate che ci hanno regalato un'esperienza che va oltre ogni aspettativa.

La nostra avventura è iniziata il 20 luglio, con la prima edizione di "Il Profumo del Vento". Organizzata dall'Associazione "Il Delfino", in collaborazione con il Comune di Pisticci, la Consulta dei Giovani e la Pro Loco, questa iniziativa è stata un vero e proprio inno all'inclusione sensoriale. Imbarcati su un battello attrezzato, abbiamo salpato per una gita in mare, lasciandoci guidare non dalla vista, ma dal suono delle onde e dalla brezza marina. È stata un'esperienza profonda, che ci ha permesso di percepire la bellezza del litorale Jonico in un modo nuovo, arricchente e indimenticabile.

Il 3 agosto, siamo tornati al Porto degli Argonauti per la 20ª edizione di “Mare Senza Barriere”. Anche in questa occasione, l'Associazione "Il Delfino", insieme ai volontari dell'ANFFAS di Policoro, ha messo a disposizione la loro splendida imbarcazione, permettendoci di vivere il mare in piena libertà e sicurezza. Non eravamo solo noi, ma un gruppo eterogeneo di persone con diverse abilità, uniti dalla voglia di socializzare e condividere un momento di pura gioia. È stato un bellissimo spettacolo vedere come l'organizzazione impeccabile avesse curato ogni minimo dettaglio per abbattere ogni barriera, sia fisica che culturale.

A nome di tutti i partecipanti, desidero esprimere la nostra più profonda e sentita gratitudine. Il successo di queste giornate è merito del cuore e della visione di persone straordinarie: in primis, il Presidente dell'Associazione "Il Delfino", Mario Giannuzzi, il Vice Presidente Giovanni Bonamassa, e tutto il Consiglio Direttivo nelle persone di:

Rubino Salvatore

De filippis Massimo

Giannuzzi Giuseppe

Chironna Francesco

Pantone Carmine

Msstroluisi Francesco

Quinto Giuseppe e Michele Quinto. La loro leadership e il loro instancabile impegno sono stati il motore di tutto.

Ma il vero cuore pulsante di queste iniziative sono stati i volontari, sia quelli de "Il Delfino" che quelli dell'ANFFAS di Policoro. La loro disponibilità, il loro sorriso sincero e la loro premura sono stati semplicemente meravigliosi, trasformando ogni momento in un'occasione di vera convivialità. La giornata è iniziata con una calorosa accoglienza: al nostro arrivo, ci sono stati offerti caffè e brioche calde appena sfornate, insieme a bottigliette di acqua fresca. E al nostro rientro dalla gita in mare, abbiamo trovato ad attenderci buonissime focacce e bibite fresche. È grazie a loro e al loro generoso contributo, che ha incluso l'uso gratuito della loro imbarcazione, che abbiamo potuto vivere appieno la bellezza del mare. La loro generosità non ha prezzo e ha reso queste giornate non solo divertenti, ma indimenticabili.

Voglio inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a chi ha reso tutto questo possibile a livello istituzionale: all'intera Amministrazione Comunale, al Sindaco e, in particolare, all'Assessore Dolores Anna Maria Roberta Troiano. È stata lei che, con la sua passione e il suo cuore, ha curato ogni aspetto organizzativo con una dedizione straordinaria. Un grazie speciale va anche al Presidente della Consulta dei Giovani e a tutti i ragazzi che si sono dimostrati eccezionali, dando un contributo fondamentale e dimostrando una maturità e una competenza davvero ammirevoli.

Vorrei altresì ringraziare la Dott.ssa Rosanna Filomena, Socia dell’Associazione ANPVI e Dirigente dell’Area Cultura e Comunicazione Sociale dell’Associazione CE.P.RI.VI.L. APS - ETS. La sua gioiosa presenza e la sua deliziosa voce hanno arricchito ulteriormente questa splendida giornata trascorsa insieme, regalandoci un momento di profonda emozione. La Dott.ssa Filomena ha recitato con grande sensibilità la poesia di Wislawa Szymborska, "Ogni caso", offrendoci una riflessione sulla natura imprevedibile e casuale della vita. Attraverso la sua voce, abbiamo potuto apprezzare la bellezza della nostra esistenza nonostante la sua precarietà, comprendendo il significato profondo di ascoltare il battito del cuore nella fragilità del vivere. La poesia, nella sua essenza, celebra la meraviglia dell'esistenza e dell'amore che, pur nascendo da una serie infinita di coincidenze fortuite, si manifestano con una forza e una certezza capaci di superare la casualità del destino. È stato un vero inno alla vita, fragile e preziosa, che ci ha invitato ad aggrapparci al momento presente con gratitudine e stupore.

Una menzione d'onore e un ringraziamento speciale vanno a Leonardo Viggiani, il nostro straordinario speaker. Con la sua eloquenza, la sua voce limpida e la sua capacità di rendere ogni parola viva, ha curato la nostra accoglienza in modo impeccabile. Grazie a lui, ogni dettaglio della giornata è stato perfettamente comprensibile, permettendoci di cogliere appieno la bellezza e il significato della nostra partecipazione all'evento. La sua professionalità e la sua passione hanno senza dubbio reso l'esperienza ancora più ricca e memorabile.

L'eco di questi eventi è risuonata ben oltre il porto. Un ringraziamento speciale va a Radio Laser, di Antonio Rondinone, e alla sua favolosa giornalista Mariapaola Vergallita, che con un taglio professionale e impeccabile ha saputo dare il giusto risalto all'evento e alla sua missione di inclusività. Con le sue interviste e le riprese realizzate, ci ha fatti sentire persone importanti, onorati di poter condividere la nostra esperienza. E un grazie anche alla troupe di Rai Tre Basilicata e alla giornalista Eleonora Cesareo, che hanno saputo cogliere e raccontare le fasi salienti della giornata, offrendo una visibilità preziosa a queste iniziative. Il loro impegno ha permesso di far conoscere il messaggio a un pubblico ancora più vasto.

Grazie a tutti. Sono state giornate che ci hanno regalato momenti di spensieratezza e bellezza, rafforzando il nostro legame con il territorio. Ci auguriamo di cuore che queste iniziative possano ripetersi, perché l'entusiasmo e la gratitudine che hanno generato sono stati immensi. È stato un vero piacere trascorrere del tempo con persone così brave e premurose, e l'esperienza che abbiamo condiviso rimarrà per sempre nei nostri cuori.



Cosimo Cellammare

Commissario Straordinario dell'ANPVI (Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti), Sezione di Matera.

• Presidente Regionale CEPRIVIL (Centro per la Prevenzione e la Riabilitazione Visiva Lucana).

