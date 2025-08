Negli ultimi giorni, il territorio del Parco Nazionale del Pollino è stato interessato da diversi interventi di soccorso a escursionisti in difficoltà, che grazie alla pronta risposta delle strutture operative di emergenza, si sono conclusi senza gravi conseguenze. Il Commissario dell’Ente Parco esprime profonda gratitudine al Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria e della Basilicata, ai Carabinieri Forestali, ai Vigili del Fuoco, e a tutti coloro che, con grande professionalità e spirito di servizio, garantiscono ogni giorno la sicurezza di chi frequenta la montagna. A tal proposito, si ricorda che, grazie a una convenzione tra il Parco e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, sono attive due Guardie Operative del Soccorso Alpino – una per il versante lucano e una per quello calabrese – con la funzione di presidio e primo intervento in caso di emergenza. Il Parco rinnova l’appello a tutti gli escursionisti e turisti affinché affrontino la montagna con consapevolezza e responsabilità, rispettando le principali norme di sicurezza: • pianificare con attenzione i percorsi;

• consultare le condizioni meteo prima della partenza;

• non allontanarsi dai sentieri tracciati;

• dotarsi dell’equipaggiamento adeguato;

• affidarsi alle Guide Ufficiali del Parco, professionisti preparati che conoscono a fondo il territorio e possono garantire un’esperienza autentica e sicura. Infine, si richiama l’attenzione sul rispetto delle norme di prevenzione degli incendi boschivi, fondamentali per la tutela di un patrimonio naturale straordinario e fragile. È severamente vietato accendere fuochi, gettare mozziconi di sigaretta e compiere qualsiasi azione che possa provocare inneschi. Ogni comportamento scorretto può mettere a rischio vite umane, ambienti unici e biodiversità. Il Parco Nazionale del Pollino continua il suo impegno per una fruizione sostenibile e sicura del territorio, confidando nella collaborazione responsabile di cittadini, turisti ed escursionisti.