Un’estate ricca di iniziative coinvolgenti e di grande successo quella che sta vivendo il territorio di Fardella, grazie alle attività organizzate dal Centro SAI, gestito dalla cooperativa Medihospes in collaborazione con il Comune di Fardella.

Tra le tante proposte, spicca la quarta edizione del progetto “Le meraviglie del Bosco”, una giornata interamente dedicata ai bambini, svoltasi il 3 agosto, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei più piccoli e delle loro famiglie.



L’evento ha preso il via con un ricco programma di attività laboratoriali nel bosco, pensate per stimolare la scoperta delle bellezze naturali del territorio in un’atmosfera magica e fiabesca. I bambini sono stati coinvolti in un’avventura tra fate e gnomi, un percorso che ha unito il gioco alla conoscenza del territorio e al rispetto per l’ambiente. Tra caccia al tesoro degli gnomi e laboratori sensoriali, i piccoli partecipanti si sono immersi in un mondo incantato, imparando a valorizzare il patrimonio naturale locale.



Dopo le attività nel bosco, il divertimento si è spostato nella villa comunale, dove grandi gonfiabili, animazione, musica e il trenino con il simpaticissimo Bruno Capotreno hanno animato il pomeriggio. La partecipazione è stata numerosa e calorosa, con tanti bambini entusiasti, creando un’atmosfera di gioia e condivisione tra famiglie e comunità.



Ma le iniziative non finiscono qui: prosegue anche il progetto “Tutti al cinema in estate”, un cineforum all’aperto con cinque proiezioni in piazza, occasione di incontro e scambio tra culture diverse. Un modo per vivere l’estate condividendo emozioni e valori attraverso il grande schermo sotto le stelle.



Le attività del Centro SAI di Fardella testimoniano l’impegno della comunità nel promuovere un’estate all’insegna della cultura, del rispetto e della socializzazione, valorizzando il territorio e offrendo ai più giovani momenti di crescita e divertimento. Un’estate che si conferma ricca di magia, inclusione e tanta allegria.