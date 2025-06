Insediato in Prefettura a Potenza l’Osservatorio regionale per le periferie 27/06/2025 Riflettori accesi sulle aree periferiche e marginali del territorio lucano. Questa mattina, infatti, nella Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto la riunione di insediamento dell’Osservatorio regionale per le periferie, spin-off territoriale dell’Osservatorio nazionale, istituito dal Ministro dell’Interno nel quadro delle misure previste dal c.d. Decreto Caivano, con l’obiettivo di dare risposte concrete alle fragilità delle aree più marginali del Paese.

Presente l’intera squadra del nuovo Organismo regionale, coordinato dal Prefetto Campanaro e composto, in analogia con quello nazionale e nell’ottica di una vocazione marcatamente interistituzionale, dai referenti designati da Prefettura di Matera, Corte d’Appello di Potenza, Regione Basilicata, Province di Potenza e Matera, Comuni di Potenza e Matera, UPI Basilicata, Anci Basilicata, Questura di Potenza, Legione Carabinieri Basilicata, Comando Regionale della Guardia di Finanza Basilicata, Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, Ispettorato Puglia, Basilicata e Molise del MIMIT, Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Basilicata, Ispettorato territoriale del Lavoro Potenza-Matera, Ufficio Regionale ISTAT, Università degli Studi della Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Camera di Commercio della Basilicata, Confindustria Basilicata, Ance Basilicata, Confcommercio Basilicata, Confesercenti Basilicata, CGIL, CISL e UIL, Conferenza Episcopale Italiana di Basilicata e Forum del Terzo Settore.

“L’insediamento del nostro Osservatorio cade volutamente nella settimana della prima ‘Giornata nazionale delle periferie’, istituita dal legislatore in simbolica coincidenza con la vicenda della piccola Fortuna Loffredo di Caivano. Una tragica storia che, undici anni fa, ha scosso potentemente le coscienze, accendendo i riflettori sulle diverse forme di degrado in tanti contesti urbani. Ne è scaturito, quindi, un lungo e complesso percorso fatto di norme, investimenti, iniziative e progetti e che, passando per i Decreti Caivano e Caivano bis, è arrivato agli Osservatori regionali cui la Basilicata ha aderito con profonda convinzione”, le parole introduttive del Prefetto Campanaro.

Nel corso della presentazione, il Rappresentante del Governo ha inquadrato la mission dell’Osservatorio regionale che si presenta nelle vesti di un presidio permanente a livello territoriale con l’orizzonte ultimo di assicurare un link operativo tra istituzioni centrali e realtà locali.

Uno strategico e stabile strumento conoscitivo, dunque, attraverso cui mappare le aree periferiche del territorio lucano maggiormente esposte a fenomeni di marginalità, per calibrare mirate politiche di rigenerazione urbanistica e di inclusione sociale.

Il Prefetto ha, quindi, passato in rassegna la check list delle principali funzioni dell’Osservatorio regionale, tra cui:

raccogliere dati socioeconomici e demografici;

studiare le situazioni di esclusione e marginalizzazione;

monitorare l’evoluzione delle condizioni delle aree periferiche, in particolare nei centri più grandi e popolosi, anche rispetto alla presenza di fenomeni di microcriminalità e devianza giovanile;

estendere il monitoraggio alle iniziative programmate o in corso presso ciascuna “periferia” e alle rispettive disponibilità finanziarie, verificandone l’impatto anche al fine di identificare le best practice e rilevare le eventuali criticità;

individuare e segnalare, se del caso, all’ Osservatorio nazionale quelle realtà urbane che, sulla base di specifici indicatori qualitativi e quantitativi.

Ai lavori dell’Osservatorio, che si riunirà con cadenza quadrimestrale, potranno essere invitati ad intervenire rappresentanti di soggetti pubblici e privati interessati, a vario titolo, alle tematiche oggetto di studio ed analisi.

Per garantire, poi, una più estesa partecipazione - ha spiegato il Prefetto - sono previste riunioni itineranti, con particolare attenzione alle periferie maggiormente segnate da situazioni di criticità.

La riunione è, quindi, proseguita con un articolato confronto tra tutte le componenti del Tavolo, ciascuna dal proprio privilegiato punto di osservazione. Molti gli argomenti discussi, a partire dall’analisi preliminare dei quartieri sulla città Potenza, elaborata da Istat, seguita da interventi su criticità territoriali e su tematiche legate alla rigenerazione urbana ed alla organizzazione scolastica. Non sono, infine, mancate, proposte di ampliamento della composizione dell’Osservatorio regionale.

In chiusura, il Tavolo ha condiviso la proposta del Prefetto Campanaro di istituire tre gruppi di lavoro per ambiti tematici: 1) demografia, istruzione, economia/lavoro e vulnerabilità sociale; 2) qualità abitativa, dotazione di servizi e accessibilità 3) sicurezza.

“Sono davvero molto soddisfatto per il taglio marcatamente operativo che l’Osservatorio ha assunto già da questa prima riunione di insediamento. La suddivisione in gruppi di lavoro tematici, infatti, consente di snellire i passaggi e rendere l’Osservatorio uno strumento efficace già dalla prima fase della mappatura dei dati. Ci attende una sfida interessante che parte, innanzitutto, da uno switch mentale, iniziando a concepire le periferie, come ha suggerito il nostro Presidente della Repubblica qualche giorno fa in occasione della prima Giornata nazionale, non più dei ‘non luoghi’ in cui si ha la sensazione dell'abbandono e della dimenticanza, ma come esempi straordinari di rinascita e resilienza”, l’invito del Prefetto Campanaro in conclusione della riunione di insediamento.

