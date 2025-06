Arriverà a Nova Siri (Matera), il prossimo 1 luglio la "Bandiera Blu 2025", prezioso riconoscimento assegnato alle località costiere che mostrano più rispetto per l’ambiente. Nello stesso giorno, a partire dalle 19.30, il drappo sarà issato sul lungomare nel corso della cerimonia di consegna organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Gal Pesca “La cittadella del sapere”. Dopo l’alzabandiera, cui prenderanno parte le associazioni di volontariato e l’associazione bandistica ‘Boleto’, sarà il momento dei saluti istituzionali. In primis Antonello Mele, sindaco di Nova Siri, e poi Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute, Franco Muscolino, presidente del Gal Pesca e Donato Ramunno, direttore dell’Arpa Basilicata. Impreziosiranno la serata, dedicata non solo ai residenti, ma anche ai turisti presenti nella località balneare, una serie di eventi, patrocinati dal Gal, nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura 2021–2027, e dedicati all’arte, alla cucina e alla salute. L’iniziativa ‘ Il Gusto del Mare’- Lucania Food Experience Team, metterà al centro racconti e ricette itineranti a cura dell'Associazione Arci M.A.C. ( Moda, Arte, Cultura). Poi sarà la volta del cooking show ‘ Pescato locale e Healthy Food’. Lo chef Mario Demuro e la nutrizionista Mary Lista offriranno preziosi consigli su cucina e salute. Per tutti la possibilità di degustare un primo piatto della tradizione ittica locale. Infine, la mostra fotografica digitale ‘ L’Alba sullo jonio’, a cura di Roberto Donadio offrirà punti di vista inediti sul tratto di costa lucana.