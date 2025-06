Il 26 giugno è stato inaugurato a Potenza presso il MOON (Museo Officina Oggetti Narranti) il laboratorio artistico di sartoria “Ricuciamo il mondo” nell’ambito delle attività di integrazione sociali e culturali dei progetti SAI del Comune e della Provincia di Potenza per la Categoria Ordinari. Il progetto nasce dalla rilevazione delle competenze e delle aspettative delle beneficiarie che già nel paese di origine avevano avuto esperienze nella sartoria e che vorrebbero adattare al nuovo contesto in cui si trovano il loro bagaglio di conoscenze ed arricchirlo con nuove esperienze. Il laboratorio di sartoria che continuerà nei prossimi mesi si basa su attività pratiche e collaborative che permettono non solo l’inclusione ma anche lo sviluppo di competenze relazionali e formative. All’inaugurazione hanno partecipato Giorgia Croce e Marika Cillo, responsabili della cooperativa La Mimosa e di Arci Basilicata, che gestiscono i due progetti SAI insieme all’assessore alle politiche sociali e abitative del Comune di Potenza Anna Grieco che ha dichiarato: “l’iniziativa ha un grande valore simbolico e sociale. Cucire significa mettere insieme per creare qualcosa di nuovo dai pezzi che si hanno a disposizione. Questo laboratorio evidenzia che il progetto SAI promosso dal Comune di Potenza permette soprattutto ai più fragili, giovani madri con figli piccoli, di integrarsi grazie alla propria volontà di riscatto apportando un contributo positivo al contesto cittadino”. Nel corso del laboratorio è prevista la realizzazione di shopper, gioielli, indumenti semplici, etc. interamente prodotti a mano con l’uso di materiali di riciclo in un’ottica di tipo “sostenibile” che coniughi creatività e inclusione. I prodotti finali saranno utilizzati nelle diverse attività di divulgazione previste a settembre ai fini della sensibilizzazione in materia di integrazione e si organizzerà un evento di presentazione dei risultati. Il progetto è curato dalla Fondazione Città della Pace per i bambini Basilicata insieme agli esperti del Salone dei Rifiutati, due realtà che condividono lo stesso pensiero: l’accoglienza e soprattutto l’integrazione permettono di sviluppare una progettualità innovativa, definendo questi territori come luoghi virtuosi dove la pace e la convivenza multiculturale sono alla base delle relazioni sociali e sono strumenti per una crescita sostenibile sia individuale che collettiva.