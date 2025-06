Il 20 Giugno è stata celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale Rifugiato, appuntamento annuale istituito nel 2001 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per commemorare l’approvazione nel 1951 a Ginevra della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati.

La stessa ha come obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo che, costretti a fuggire da guerre e violenze, vedono nell’Occidente una luce di speranza e salvezza.

Il prossimo 03 Luglio 2025 presso il comune di Latronico in Piazza Fontana Villa si terrà l’evento che vede coinvolti i SAI della Basilicata gestiti dalla Cooperativa MEDIHOSPES.

A partire dalle ore 17:00 con animazione e artisti di strada, alle 19:00 ci sarà un convegno con i saluti del Presidente Dott. Camillo Aceto ed al quale prenderanno parte i Sindaci dei Comuni di Latronico, Lauria, Senise, San Severino Lucano, Nova Siri e Fardella, seguiranno i saluti del Vicario episcopale per l’educazione cattolica Don Pino Marino e, gran finale di serata con l’artista Mimmo Cavallaro in concerto a partire dalle ore 21:00.