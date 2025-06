Il concentramento è previsto alle 15:30 nella Piazza dei Comuni, da dove partirà il corteo, per concludersi alla Torre Guevara. Madrina dell’evento sarà Sophia Fucci, autrice del libro Amare una sirena, Prospero Editore.



Questo il percorso: Piazza dei Comuni, Via Di Giura, Rondò Tre Cancelli, Via Lazio, Intersezione Santa Maria, Via Mazzini, Corso Umberto I, Corso XVIII Agosto, Torre Guevara.



Dichiarano dal Coordinamento organizzativo: “Il Potenza Basilicata Pride, nato nel 2017 e rilanciato con forza nel 2024, si distingue per il suo approccio intersezionale. Accanto alla rivendicazione dei diritti civili, quali il matrimonio egualitario, l'omogenitorialità, la carriera alias, abbraccia anche istanze sociali (visibilità delle persone transgender, condizioni nei CPR, violenza di genere), territoriali (marginalizzazione delle persone LGBTQIA+ nei piccoli centri e spopolamento del Sud) e culturali (necessità di spazi di aggregazione). Il Potenza Basilicata Pride prende una posizione ferma contro il Pink Washing, Rainbow Washing e Green Washing, condannando l'uso strumentale delle lotte per fini commerciali da parte di aziende che si mostrano inclusive ma supportano politiche oppressive, quali il genocidio in corso in Palestina, a opera del governo israeliano”.



Gli interventi istituzionali e delle realtà organizzatrici si alterneranno a momenti musicali e il corteo si concluderà con un intrattenimento musicale.



Ha dichiarato Sophia Fucci: “Essere madrina del Potenza Basilicata Pride è per me un onore profondo e una responsabilità autentica. In una terra complessa e bellissima come la nostra, portare avanti con orgoglio la visibilità, la libertà e i diritti delle persone LGBTQIA+ significa affermare che ogni vita merita rispetto, spazio e ascolto. Il Pride non è solo una festa, ma una dichiarazione collettiva di esistenza, resistenza e amore. È anche un messaggio rivolto a tutte le persone che, nelle province, nei paesi, nelle periferie, sentono di non avere voce: noi ci siamo. E continueremo a esserci. Con il cuore in Basilicata e lo sguardo rivolto a un futuro più giusto per tuttə, camminiamo insieme”.



Il Potenza Basilicata Pride nasce dal lavoro coordinato di Unione Degli Studenti, Agedo Potenza e Agedo Matera, Forum dei Giovani di Potenza e Forum dei Giovani di Tito, Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza, BASIC Records, Sotto il Castello APS, Associazione 20, Unidea, Risvolta Matera, Arci Gay Basilicata, Arci Basilicata, ISRKA, Artemide, Libera Potenza, ANPI Provinciale Potenza, Telefono Donna, Libera Università delle Donne, Cellula Coscioni Basilicata, Associazione Insieme, Rete degli Studenti Medi, Camahouse-CamarillaItalia, con il patrocinio di Comune di Potenza, Provincia di Potenza, Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata, Consigliera Regionale Pari Opportunità della Basilicata, Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Provincia di Potenza e il contributo di Geordie’s B&B.



Per sostenere le spese necessarie alla realizzazione di questa manifestazione, è stata prevista una raccolta fondi a questo link https://gofund.me/d2e9e102 ed è ancora possibile donare.