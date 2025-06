Un'intera giornata dedicata all’archeologia e alla valorizzazione dei territori lucani si svolgerà martedì 10 giugno 2025 a Ferrandina (MT), nella suggestiva cornice dell’ex Convento di Santa Chiara (Via Vittorio Veneto 1). L’evento, dal titolo "Radici e futuro. Archeologia nei territori del GAL START 2020", riunisce studiosi, istituzioni e amministratori locali per riflettere sul ricco patrimonio archeologico dell’area e sulle prospettive di ricerca e valorizzazione.



A partire dalle ore 15:00, porteranno i saluti istituzionali i Sindaci dei Comuni coinvolti (Ferrandina, Bernalda, Grottole, Nova Siri, Pisticci, Tursi), rappresentanti della Regione Basilicata, della Provincia di Matera, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, dal Segretariato Regionale e dei Musei nazionali di Matera, oltre al Presidente del GAL Start 2020.



I lavori saranno introdotti e moderati da Maria Chiara Monaco, Direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici (UNIBAS/Matera). Il programma scientifico, a partire dalle 16:00, prevede numerosi interventi su ricerche archeologiche in corso nei territori del GAL, tra cui Nova Siri, Tursi, Ferrandina, Grottole e Metaponto.



Tra i relatori, docenti e ricercatori dell’Università della Basilicata, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e studiosi di università italiane e internazionali (McMaster University, Université Rennes 2, Saint Mary’s University). Saranno presentati progetti di scavo, casi di studio e interventi di archeologia preventiva.



L’evento si concluderà con una discussione aperta, volta a stimolare nuove sinergie tra ricerca scientifica, istituzioni e territorio, nel segno della tutela e valorizzazione delle radici storiche del territorio.