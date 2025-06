Prende il via il 10 giugno il press trip organizzato dall’APT Basilicata in collaborazione con Radio Popolare, che vedrà la giornalista Sara Milanese e la sua famiglia protagonisti di un viaggio alla scoperta delle eccellenze turistiche lucane dedicate alle famiglie e al turismo delle radici. Dal 10 al 14 giugno, il tour toccherà alcune delle mete più significative della regione — tra cui Melfi, Monticchio, Rionero in Vulture e Matera. Di seguito il comunicato stampa dell'ente.



Prende il via domani 10 giugno il press trip organizzato dall'APT Basilicata in collaborazione con Radio Popolare, che vedrà protagonista la giornalista Sara Milanese insieme alla sua famiglia per un viaggio alla scoperta delle eccellenze turistiche lucane dedicate alle famiglie e al turismo delle radici. L'iniziativa, che si svilupperà dal 10 al 14 giugno, toccherà alcune delle destinazioni più rappresentative della Basilicata: Melfi, Monticchio, Rionero in Vulture e Matera, offrendo un racconto autentico delle potenzialità del territorio attraverso esperienze immersive e percorsi dedicati.







Il momento centrale del programma è previsto per mercoledì 11 giugno con una visita guidata tra Melfi e Monticchio, seguita da una wine experience, che permetterà di valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio del Vulture. Il tour proseguirà sabato 14 giugno con una visita guidata a Matera accompagnata da un'esperienza dedicata alla tradizione pianificatoria locale.







Il press trip genererà una striscia radiofonica che andrà in onda su Radio Popolare dal 30 giugno al 4 luglio alle ore 9.45, con replica programmata per il mese di agosto. Ogni puntata sarà supportata da contenuti social pubblicati sui canali della radio e accompagnata dalla possibilità di riascolto in formato podcast. Sara Milanese documenterà quotidianamente il viaggio attraverso video pubblicati sui suoi profili Instagram e Facebook, che verranno rilanciati nelle stories di Radio Popolare, amplificando la visibilità dell'iniziativa e raggiungendo un pubblico nazionale.







L'iniziativa si inserisce nella strategia di promozione del turismo delle radici, un segmento in forte crescita che vede protagonisti viaggiatori alla ricerca delle proprie origini culturali e territoriali. La Basilicata, con il suo patrimonio storico-culturale e le tradizioni preservate nel tempo, rappresenta una destinazione ideale per questo tipo di esperienza. Parallelamente, il focus sulle proposte family risponde alla crescente domanda di esperienze turistiche adatte a famiglie con bambini, settore strategico per lo sviluppo del turismo sostenibile e destagionalizzato.