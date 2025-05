Lo Spi Cgil incontra gli studenti del liceo Scientifico Galileo Galilei 14/05/2025 "La legalità non è solo rispettare le regole. È il rispetto per se stessi e per gli altri. È sentirsi parte di una comunità. È avere diritti, ma anche doveri. È non girarsi dall’altra parte davanti a un’ingiustizia. È partecipazione. È cittadinanza. La legalità è anche libertà. Perché se le regole sono giuste, se tutti le rispettano, allora possiamo vivere più liberi. Liberi dalla paura, dalla sopraffazione, dalla violenza. Ma per farlo, dobbiamo esserci. Dobbiamo partecipare e prenderci cura di ciò che ci circonda". È il messaggio lanciato dallo Spi Cgil di Potenza agli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei del capoluogo lucano in un incontro promosso dall'organizzazione sindacale dal titolo “Legalità è libertà. La partecipazione dei giovani alla Res Pubblica: sfide e opportunità per una cittadinanza attiva”.



L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma che da anni lo Spi Cgil sta portando avanti su tutto il territorio nazionale di collaborazione con i giovani e le associazioni studentesche per creare un ponte con le nuove generazioni, un dialogo continuo su diversi temi, dalla legalità alla valorizzazione della memoria storica di quelle che sono state le battaglie che hanno portato alla conquista di diritti oggi dati per acquisiti, a partire dalla Resistenza di uomini e donne che hanno dato vita alla nostra Costituzione, fino al disagio giovanile e al rapporto con i social media.



"Lo Stato - ha detto il segretario generale dello Spi Cgil Potenza, Michele Sannazzaro - ha il dovere di fare di più: assumere psicologi nelle scuole, creare spazi sicuri dove i ragazzi possano esprimersi, offrire opportunità concrete. Ma il cambiamento può partire anche da ciascuno di noi. Partecipare ad attività, ad associazioni, a progetti dove si costruisce qualcosa insieme.Ci sono già esempi bellissimi di legalità vissuta ogni giorno. Cooperative che lavorano nei beni confiscati alla mafia, ragazzi che partecipano a campi estivi su quei terreni: coltivano, ristrutturano, imparano, crescono. Si sentono parte di qualcosa di vero. Quindi la legalità non è un concetto lontano, astratto. È qualcosa che viviamo ogni giorno, nelle nostre scelte, nei nostri gesti".



In questo senso si inserisce la testimonianza di Renato Natale, medico e sindaco di Casal di Principe (Caserta) negli anni '90 e dal 2014 al 2024, che ha messo al primo posto del suo mandato la lotta alla camorra, "che noi abbiamo combattuto - ha detto raccontandosi agli studenti - con il lavoro buono, le cooperative sociali e l'associazionismo".



Al centro del confronto, quindi, il legame tra lavoro, partecipazione e legalità.



"La precarietà rende i lavoratori ricattabili, specie al Sud dove i diritti di cittadinanza oggi sono fortemente messi in discussione - ha detto la segretaria Spi Cgil nazionale Claudia Carlino - Ecco che quindi diventa importante fare giustizia insieme. Il disagio che spesso provano i giovani è lo stesso delle persone fragili, degli anziani. Dalla difficoltà ad accedere ai servizi all'isolamento. Capire cosa sta dietro al disagio giovanile serve a dare risposte non solo i giovani ma a tutti e a tutte e a lottare insieme per ottenere delle cose, poter scegliere da che parte stare e dire la propria su ciò che vogliamo, come sul lavoro per esempio, su cui siamo chiamati a scegliere al referendum dell'8 e del 9 giugno".



Per il segretario generale dello Spi Cgil Basilicata, Angelo Summa, il "sapere" diventa dunque la "precondizione per costruire un mondo migliore, senza guerre, un mondo di pace e uguaglianza dove chiunque possa avere lo stesso accesso all' istruzione e alle cure. L'umanità è minacciata dalle dittature e dalla crisi delle democrazie, crisi che è generata dalle disuguaglianze. Per questo è importante la partecipazione dei giovani alla vita democratica, a partire dal voto ai prossimi referendum a dell'8 e 9 giugno per cambiare l’Italia".



Al dibattito sono intervenuti diversi studenti presenti, oltre a Loris Curcio, segretario della Rete degli studenti medi di Potenza e Lucia Girolamo, preside del liceo Scientifico Galileo Galilei.





