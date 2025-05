Dal 9 all’11 maggio, il Parco Nazionale del Pollino / UNESCO Global Geopark ha partecipato con entusiasmo a Biodiversa 2025 – Un viaggio tra i Geoparchi all’insegna della natura e della conoscenza, svoltasi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, recentemente entrato nella Rete dei Geoparchi Globali UNESCO.

L’evento ha rappresentato una significativa occasione di confronto e promozione per l’intera rete dei Geoparchi italiani, riunendo istituzioni, enti di ricerca e rappresentanti del mondo culturale e ambientale. Tra i partecipanti, i Ministeri dell’Ambiente e della Cultura, ISPRA, Federparchi, i vertici istituzionali dell’UNESCO e i delegati dei Geoparchi italiani, con l’obiettivo comune di rafforzare il ruolo strategico dei Geoparchi come presìdi di tutela ambientale, educazione scientifica e sviluppo sostenibile.

La manifestazione si è svolta all’interno del complesso fieristico di Gravina in Puglia, dove ogni Geoparco ha potuto presentare la propria identità attraverso stand informativi, attività divulgative, incontri e laboratori aperti al pubblico. Al centro dell’iniziativa, la valorizzazione della biodiversità e del patrimonio geologico, elementi chiave della ricchezza e della varietà dei territori coinvolti.

Tra i protagonisti della manifestazione, lo stand del Parco Nazionale del Pollino / UNESCO Global Geopark ha registrato una grande affluenza di visitatori, confermando il forte potenziale attrattivo e il valore naturalistico, culturale e geologico del territorio del Pollino.

Il Commissario del Parco, Luigi Lirangi, affiancato dal dott. geol. Luigi Bloise, dall’ing. E. Calabrese, da Carmelo Pizzuti e Antonio Perrone, ha sottolineato come la partecipazione a Biodiversa rappresenti un’importante opportunità per consolidare la rete dei Geoparchi, promuovere le eccellenze territoriali e sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità ambientale e della tutela del paesaggio.

Nel contesto delle attività istituzionali, il Parco Nazionale del Pollino ha preso parte anche all’iniziativa svoltasi il 10 maggio a Matera, presso la sede di “Porta dei Parchi”, dove è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra i Parchi lucani. L’accordo, volto a rafforzare la cooperazione tra le aree protette del Mezzogiorno, punta a promuovere azioni congiunte per la tutela ambientale, la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e la promozione di uno sviluppo sostenibile condiviso.

Il Commissario Lirangi ha evidenziato come questa alleanza rappresenti una tappa fondamentale verso una governance territoriale più integrata, capace di affrontare in modo coordinato le sfide ambientali e di valorizzare al meglio le straordinarie risorse delle aree protette del Sud Italia.