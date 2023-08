Martedì 19 settembre 2023 alle ore 12 circa è in programma il test – It-alert in Basilicata. A renderlo noto è il Dipartimento di Protezione civile, che prosegue la sperimentazione del Sistema nazionale di allarme pubblico. Sui telefoni cellulari accesi e con connessione telefonica, di coloro che si troveranno nell’area coinvolta sarà inviato un messaggio di test. Gli obiettivi di questa attività – che ha preso il via a giugno con le prime cinque sperimentazioni in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna – consistono nel fare conoscere il nuovo sistema di allerta alle persone che potrebbero essere coinvolte in situazioni di emergenza. “Si tratta di operazioni – spiega la Protezione civile comunale, che invita i cittadini a collaborare attivamente all’iniziativa, ponendo grande attenzione alla stessa – tese a verificare il funzionamento del sistema in relazione alle diverse tipologie di telefono e di sistemi operativi e raccogliere indicazioni dagli utenti, tramite un questionario, per implementare il servizio”.