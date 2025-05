Torna sabato 10 maggio “Birrifici Aperti Unionbirrai”, la giornata nazionale dedicata alla birra artigianale italiana, promossa da Unionbirrai. Con lo slogan “Noi apriamo le porte, tu porta la sete”, l’iniziativa coinvolge 50 birrifici in 14 regioni, tra cui la Basilicata con il Birrificio79 di Matera. I partecipanti potranno visitare i birrifici, assistere a degustazioni, incontri con i birrai e scoprire i segreti della produzione. L’obiettivo è valorizzare la birra artigianale come prodotto di qualità e creare sinergie turistiche, promuovendo le “Strade della Birra” come nuovi itinerari enogastronomici.