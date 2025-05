"La prevenzione è il miglior investimento per una vita lunga e sana. Sottoporsi a controlli periodici richiede un piccolo sforzo che può evitare grandi problemi domani”. E’ il mantra dell’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che ribadisce: “Investire nella prevenzione significa prendersi cura di se stessi e della propria comunità. Attraverso controlli regolari, una dieta equilibrata, l'attività fisica e la consapevolezza dei rischi, possiamo evitare molte malattie e migliorare la qualità della nostra vita”.



Considerazioni che si traducono in azioni concrete: la Regione Basilicata ha destinato oltre 3 milioni e 400 mila euro all’attivazione di due nuovi screening oncologici: prostata e polmone, affidati rispettivamente all’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza e all’Irccs Crob di Rionero in Vulture.



Martedì prossimo, 13 maggio 2025, alle 12, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata è in programma un incontro per illustrare la campagna regionale relativa allo screening sul tumore alla prostata. Interverranno il Presidente della Regione, Vito Bardi, l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, il direttore generale per la Salute e le Politiche della persona, Domenico Tripaldi, e il direttore generale dell’Aor San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera.