Venerdì 26 Luglio 2019, presso il Centro Visite Parco dei Monaci alle ore 20 Roberta La Guardia metterà in scena un reading tratto dal suo spettacolo teatrale “ Franca. Omaggio a Franca Rame”, spettacolo ufficialmente autorizzato dalla famiglia Fo, cavallo di battaglia dell’attrice lucana.

Dopo il monologo, Roberta La Guardia si intratterrà in una conversazione insieme a Graziana Di Biase.

Durante il dialogo sarà proiettato il video “ Ho visto un Re”, video teatrale dedicato al grande premio Nobel Dario Fo, realizzato e prodotto dall’attrice lucana.

Estremamente attiva in Basilicata, Roberta La Guardia collabora attualmente con diversi artisti, enti ed istituzioni sul territorio lucano, sempre in una prospettiva di impegno per il miglioramento e la crescita culturale della sua regione.

L’attrice lucana è stata scelta, inoltre, da Jerom Bel, noto coreografo francese, per un altro importante progetto internazionale di teatro danza.

Lo spettacolo del coreografo Jerom Bel si terrà presso l’Arena del Sinni, località Senise, il prossimo 28 luglio alle 19 30.

L’attrice lucana Roberta La Guardia, policorese d’origine, continua ad essere impegnata inoltre, in diversi progetti artistici tra Italia, Germania e Regno Unito.