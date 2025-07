Lo scorso 05 marzo 2025 è stato firmato un Accordo di valorizzazione triennale 2025 -2027 tra i Musei nazionali di Matera – Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata e l’Ente Morale Pinacoteca e Biblioteca Camillo d’Errico, nato nel 1914 allo scopo di gestire la collezione creata da Camillo d’Errico e allora custodita a Palazzo San Gervasio (PZ). Le vicende successive hanno poi portato, nel 1939 con la Legge n. 1082/1939, al trasferimento dell’intera collezione di dipinti, stampe e volumi antichi presso le istituzioni pubbliche di Matera.



Il patrimonio d’arte della collezione, consistente in oltre trecento dipinti di scuola barocca napoletana del XVII e XVIII secolo e cinquecento stampe databili tra il XVI e il XIX secolo, è oggi conservato presso i Musei nazionali di Matera. L’accordo recentemente siglato con l’Ente che gestisce la Pinacoteca d’Errico a Palazzo San Gervasio, laddove Camillo d’Errico aveva allestito in origine la sua collezione, è nato con l’intento programmatico di gestire congiuntamente l’attività di valorizzazione di questo prezioso patrimonio culturale.



È stato così dato avvio a un nuovo corso nelle relazioni tra le due istituzioni (l’una statale, l’altra privata) presenti sul territorio lucano, ispirato alla collaborazione tra istituti culturali, che si richiama alle linee guida ministeriali del Sistema Museale Nazionale, nato al fine di migliorare il sistema di fruizione, accessibilità e gestione sostenibile del patrimonio culturale italiano. Gli obiettivi che vengono dunque perseguiti sono rappresentati dall’ampliamento della fruibilità e accessibilità della collezione, dal rafforzamento dell'identità culturale locale, legata al valore della collezione d’Errico per il Comune di Palazzo San Gervasio, dalla promozione di un turismo sostenibile e diffuso sul territorio regionale, dallo sviluppo di nuove opportunità economiche, dall’aumento dell'attrattività turistica attraverso il volano culturale.



Per lavorare sistematicamente all’attività di valorizzazione dell’intera collezione d’arte è stato quindi costituito un tavolo di coordinamento composto dal Direttore dei Musei nazionali di Matera – Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata, dott. Filippo DEMMA, e dal Presidente dell’Ente morale “Camillo d’Errico”, nonché Sindaco di Palazzo San Gervasio, dott. Luca FESTINO, e dai responsabili tecnico-scientifici di ciascuna delle due istituzioni: il Conservatore della collezione, Salvatore SOTERA, e il suo Curatore scientifico, prof. Mauro Vincenzo FONTANA (Università degli Studi Roma Tre), insieme ai Funzionari dei Musei nazionali di Matera, dott.ssa Elisa BARTOLINI, dott.ssa Maria Grazia CACCIOLA, dott.ssa Elisa MANCINI e dott. Simone ZACCHINI.



Il primo importante e significativo risultato dell’attività congiunta delle due istituzioni è il documento del Piano triennale di valorizzazione della Collezione d’Errico che verrà presentato martedì 15 luglio 2025, alle ore 17:30, presso la Sala Conferenze del Museo di Palazzo Lanfranchi di Matera. Nel documento, che illustra premesse, linee guida e obiettivi che verranno seguiti, sono inserite in dettaglio le attività di valorizzazione programmate annualmente, secondo un piano di durata triennale, fino al 2027, in seguito rinnovabile.