Nell’ambito del progetto Living Culture Lab, sostenuto dalla Regione Basilicata attraverso il bando Piani Integrati della Cultura – Anno 2023, prosegue il percorso di valorizzazione e rigenerazione territoriale avviato con le iniziative School for Village Hosts Pollino, Village Welcome B&B Pollino e la recente due giorni di Ampioraggio Day a cura della Fondazione Ampioraggio.

È proprio durante questi percorsi partecipati che è emerso con forza il desiderio di costruire una Cooperativa di Comunità della Valle del Serrapotamo, come strumento concreto per rispondere ai bisogni locali e generare nuove opportunità di sviluppo sostenibile del territorio.

Che cos’è una Cooperativa di Comunità? È un’impresa collettiva, creata e gestita dai cittadini e cittadine, che opera per produrre e/o gestire beni e servizi di interesse generale. Questo modello di innovazione sociale mette al centro la partecipazione, la collaborazione e la valorizzazione del capitale umano e territoriale, promuovendo coesione e qualità della vita di chi abita il territorio.

Per accompagnare la nascita di questo percorso, Netural Coop Impresa Sociale, in collaborazione con i Comuni di Calvera e Carbone (PZ) promuove due importanti momenti di formazione e ispirazione, aperti a cittadini e cittadine, associazioni, imprese e chiunque voglia contribuire a immaginare un futuro collaborativo per la Valle del Serrapotamo.

Gli appuntamenti nello specifico:

14 luglio 2025, ore 18:00, Museo Anamnesis, Calvera (PZ)

L’Impresa e i Passaggi Formali - un incontro dedicato alla natura dell’impresa cooperativa di comunità e ai passaggi formali necessari alla sua costituzione e gestione.

25 luglio 2025, ore 18.00, Sala Consiliare del Comune, Carbone (PZ)

Attività e Ispirazioni dalle Cooperative Esistenti - un’occasione per conoscere buone pratiche già attive in diversi territori e trarre ispirazione su attività che una Cooperativa di Comunità può avviare nel proprio territorio.