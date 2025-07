Prosegue il tour di Simone Rugiati in Basilicata, un viaggio esperienziale tra i paesaggi, i sapori e le eccellenze enogastronomiche della Regione, iniziato con grande accoglienza nella prima tappa a Pisticci.

Ieri, lo chef e volto noto della Tv, ha vissuto una giornata intensa e ricca di emozioni, immergendosi nel cuore pulsante della costa ionica lucana. La mattinata si è aperta con una passeggiata sulla splendida spiaggia di Policoro, dove Rugiati ha incontrato i venditori ambulanti di frutta fresca, veri custodi dei sapori autentici dell'agricoltura lucana. “Assaggiare questi prodotti qui, sul posto, ha un valore diverso – ha dichiarato – si sente tutta la genuinità della terra”.



Il viaggio è poi proseguito con la visita a un’azienda vitivinicola di Nova Siri, eccellenza riconosciuta del territorio, dove Rugiati ha potuto degustare alcuni dei più pregiati vini locali, sapientemente abbinati a piatti tipici lucani. Un’esperienza sensoriale completa, che ha valorizzato l’equilibrio tra il gusto della tradizione e la qualità delle produzioni enologiche regionali.



Nel pomeriggio, spazio all’adrenalina con una tappa spettacolare tra le Dolomiti Lucane. Rugiati ha provato la slittovia e poi si è lanciato nel celebre “Volo dell’Angelo”, rimanendo incantato dal paesaggio mozzafiato di Castelmezzano e Pietrapertosa: “Un’esperienza pazzesca – ha raccontato – sembra di essere un falco che sorvola castelli e guglie disegnate da Madre Natura. Un luogo incredibile, perfetto anche per l’arrampicata e l’avventura”.



Oggi il viaggio di Rugiati si sposta a Senise, dove visiterà alcune delle principali aziende produttrici del celebre Peperone IGP di Senise. Lo chef, che da oltre vent’anni utilizza il crusco nelle sue ricette, potrà vedere da vicino le fasi di lavorazione e conoscere i volti e le mani dietro a questo prodotto iconico.



Con i produttori previsto anche un momento conviviale con un pranzo.



A conclusione della giornata, alle ore 17:30, si terrà un convegno presso la struttura adiacente ai Ruderi delle Logge del Mercato a Senise, che sarà aperta al pubblico per la prima volta, grazie alla volontà caparbia della Presidente di “Senise in cluster”, Giusy Chiaradia. L’evento vedrà la partecipazione dei sindaci delle località visitate, produttori del settore, rappresentanti di enti e istituzioni, in un momento di confronto e valorizzazione del territorio lucano. L’incontro è stato concepito non solo per illustrare il viaggio esperienziale, ma anche come occasione per presentare le attività di Senise in cluster. A fare da cornice stand espositivi e musica live a fine serata.



Il viaggio di Simone Rugiati in Basilicata continua a raccontare una regione autentica, ricca di storie, sapori e paesaggi unici, offrendo uno sguardo nuovo e appassionato su un patrimonio che merita di essere scoperto e vissuto.