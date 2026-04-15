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Assalto al bancomat a Tolve: esplosione nella notte e indagini dei Carabinieri

15/04/2026



Ancora un assalto a un bancomat in Basilicata, questa volta nella notte a Tolve, ai danni della filiale della Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve. Il colpo è stato messo a segno con il metodo della “marmotta”, introdotta all’interno dell’ATM e fatta esplodere. A seguito della deflagrazione sono stati asportati alcune migliaia di euro, mentre i malviventi si sono poi dileguati a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Acerenza, avviato le indagini, procedendo al sequestro di alcuni manufatti. Nel corso delle verifiche sono stati inoltre recuperati circa 1.500 euro, poi restituiti al direttore dell’istituto di credito.




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di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



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