Ancora un assalto a un bancomat in Basilicata, questa volta nella notte a Tolve, ai danni della filiale della Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve. Il colpo è stato messo a segno con il metodo della “marmotta”, introdotta all’interno dell’ATM e fatta esplodere. A seguito della deflagrazione sono stati asportati alcune migliaia di euro, mentre i malviventi si sono poi dileguati a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Acerenza, avviato le indagini, procedendo al sequestro di alcuni manufatti. Nel corso delle verifiche sono stati inoltre recuperati circa 1.500 euro, poi restituiti al direttore dell’istituto di credito.

