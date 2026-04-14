Dichiarazioni dure arrivano dalla Cgil Basilicata in merito alla decisione della Giunta regionale di aumentare l’addizionale IRPEF per riequilibrare i conti della sanità lucana. Il segretario generale dello Spi Cgil Basilicata, Angelo Summa, definisce la misura “inaccettabile”, parlando di una situazione ormai insostenibile e di un sistema sanitario in profonda crisi dopo anni di gestione regionale. Al centro delle critiche il diritto alla salute, ritenuto sempre più compromesso tra carenza di servizi, liste d’attesa e migrazione sanitaria.



Segue comunicato.



"La decisione della Giunta regionale di Basilicata di aumentare l’addizionale IRPEF per tentare di riequilibrare i conti della sanità lucana è inaccettabile. Diciamo basta e lanciamo un grido di allarme di fronte a una situazione ormai divenuta insostenibile. Dopo sette anni di gestione del governo Bardi, che ha portato la sanità lucana in uno stato comatoso e di totale disfacimento, non possono essere i cittadini a pagare il prezzo di questo disastro. Parliamo di uno dei settori più importanti nella vita delle persone: il diritto alla salute". Lo afferma il segretario generale dello Spi Cgil Basilicata, Angelo Summa. "L’aumento dell’addizionale - prosegue - sarebbe un’ulteriore beffa, soprattutto a fronte dell’assenza di servizi socio‑sanitari adeguati. I lucani, per potersi curare, sono spesso costretti a rivolgersi fuori regione, mentre le liste d’attesa interminabili rendono di fatto negato il diritto alla cura in Basilicata. A ciò si aggiunge la mancanza di servizi di welfare per le persone non autosufficienti. Per queste ragioni - conclude Summa - riteniamo che la misura sia colma. Chiediamo con fermezza di non procedere ad alcun aumento fiscale a carico dei cittadini e di aprire un confronto serio sulle politiche socio‑sanitarie della regione. Deve essere chiaro che non resteremo fermi. Nei prossimi giorni, come Spi Cgil Basilicata, proporremo ai pensionati di Cisl e Uil di costruire insieme una grande mobilitazione per la difesa del diritto alla salute e contro l’aumento delle imposte".