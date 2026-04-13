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Forestazione, convocato il tavolo tecnico

13/04/2026



Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha convocato il tavolo tecnico sul comparto della forestazione. L'appuntamento è fissato per venerdì prossimo, 17 aprile, alle ore 15, nella Sala Verrastro. All'incontro sono stati invitati i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. La convocazione arriva a pochi giorni di distanza dall’incontro dello scorso 9 aprile con i sindacati di categoria, durante il quale il governatore ha ascoltato le richieste delle organizzazioni sindacali, assicurando il proprio impegno a risolvere le questioni legate alle giornate lavorative e al futuro degli addetti. Intervento che, però, come evidenziato dallo stesso Bardi nel corso della riunione del 9 aprile, non può prescindere da un confronto tecnico basato sui dati. Il tavolo di venerdì, dunque, avrà il compito di entrare nel merito della gestione del settore attraverso un’analisi rigorosa dei numeri per poter calibrare l'intervento finanziario della Regione.




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di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



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