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|Bagliore allalba tra Puglia e Basilicata: decine di segnalazioni e video
13/04/2026
Un intenso bagliore ha squarciato il cielo tra Puglia e Basilicata nelle prime ore del mattino, intorno alle 05:45, sorprendendo numerosi cittadini già svegli o in movimento per iniziare la giornata. Il fenomeno è stato visibile in diverse località delle due regioni, con segnalazioni arrivate in particolare dall’area di Potenza e da vari centri pugliesi. Le immagini, registrate da alcuni testimoni e rapidamente diffuse sui social network, mostrano una scia luminosa attraversare il cielo per pochi secondi, seguita in alcuni casi da un improvviso aumento di luminosità, come un breve lampo. I video hanno immediatamente attirato l’attenzione, generando curiosità e ipotesi tra gli utenti. Numerose le segnalazioni raccolte anche da appassionati di astronomia e gruppi locali: c’è chi parla di una “palla di fuoco” e chi riferisce di aver visto una scia persistente dissolversi lentamente. Non sono mancate segnalazioni di un possibile boato, anche se su questo punto non ci sono ancora conferme univoche.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua