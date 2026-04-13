Un intenso bagliore ha squarciato il cielo tra Puglia e Basilicata nelle prime ore del mattino, intorno alle 05:45, sorprendendo numerosi cittadini già svegli o in movimento per iniziare la giornata. Il fenomeno è stato visibile in diverse località delle due regioni, con segnalazioni arrivate in particolare dall’area di Potenza e da vari centri pugliesi. Le immagini, registrate da alcuni testimoni e rapidamente diffuse sui social network, mostrano una scia luminosa attraversare il cielo per pochi secondi, seguita in alcuni casi da un improvviso aumento di luminosità, come un breve lampo. I video hanno immediatamente attirato l’attenzione, generando curiosità e ipotesi tra gli utenti. Numerose le segnalazioni raccolte anche da appassionati di astronomia e gruppi locali: c’è chi parla di una “palla di fuoco” e chi riferisce di aver visto una scia persistente dissolversi lentamente. Non sono mancate segnalazioni di un possibile boato, anche se su questo punto non ci sono ancora conferme univoche.