Si celebra oggi il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, un momento di riflessione sul ruolo delle donne e degli uomini impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza e della legalità. Un anniversario che, come evidenziato dal Capo della Polizia nell’editoriale di Polizia Moderna di aprile, invita a confrontarsi con “le nuove istanze di sicurezza provenienti dalle varie comunità territoriali”, rafforzando la capacità di risposta alle sfide del presente con uno sguardo rivolto al futuro.

Anche in provincia di Potenza si sono svolte le celebrazioni ufficiali, nel corso delle quali sono stati consegnati alcuni riconoscimenti al personale distintosi in operazioni di particolare rilievo. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha deliberato complessivamente 8 encomi solenni, 12 encomi e 56 lodi per operatori in servizio sul territorio.

Tra i premiati figurano il Vice Questore Aggiunto Vincenzo Verrone e l’Ispettore Ciro De Nigris, insigniti di encomio solenne per una complessa indagine conclusa con l’esecuzione di un’ordinanza cautelare nei confronti di 24 soggetti appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti. Riconoscimenti anche per il Vice Sovrintendente Massimiliano Mitidieri Costanza e l’Ispettore Salvatore Avagliano per un delicato intervento di soccorso in una galleria autostradale, nonché per il Sovrintendente Arsenio Sarno, l’Ispettore Salvatore Lucia, il Sovrintendente Elena Guarnieri e l’Agente Scelto Francesco Landi per un’operazione antiterrorismo conclusa con l’arresto di un minore. Encomio infine per l’Agente Gabriele Celano, intervenuto per salvare due operai che minacciavano di togliersi la vita da un cantiere edile.



Per quanto riguarda l’attività di prevenzione e contrasto al crimine in Basilicata, i dati evidenziano 4 arresti e 6 denunce in stato di libertà, 22 veicoli sequestrati, 279 contravvenzioni al Codice della Strada, 50 documenti ritirati e 19 perquisizioni eseguite, a conferma del costante impegno sul territorio per la tutela della sicurezza pubblica.



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