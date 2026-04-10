Dopo circa 40 giorni di aumenti continui, arrivano i primi segnali di raffreddamento dei prezzi dei carburanti in Italia. A segnalarlo è il Codacons, sulla base dei dati rielaborati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che evidenziano per la giornata del 10 aprile una lieve flessione dei listini medi nazionali. Nel dettaglio, il prezzo medio della benzina si attesta a 1,793 euro al litro, in calo di 0,3 centesimi, mentre il gasolio scende a 2,180 euro al litro, con una riduzione di 0,4 centesimi. Sulle autostrade, tuttavia, la dinamica appare più contrastata: il gasolio registra un leggero aumento a 2,204 euro al litro, mentre la benzina segna una piccola flessione a 1,823 euro. Il quadro territoriale resta però eterogeneo. Il gasolio diminuisce nella maggior parte delle regioni, ma non mancano eccezioni come Basilicata, Sicilia e Abruzzo, dove si registrano lievi rialzi. In Puglia, invece, i prezzi risultano sostanzialmente invariati. Per la benzina, i ribassi sono più diffusi, con l’eccezione della Valle d’Aosta, mentre in Molise non si osservano variazioni. Secondo il Codacons, si tratta del primo segnale di inversione dopo una lunga fase di rincari, ma l’impatto sui consumatori resta al momento molto contenuto. Il risparmio stimato è infatti minimo: circa 20 centesimi per un pieno di gasolio e 15 centesimi per la benzina, cifre che confermano una dinamica ancora instabile e lontana da un reale alleggerimento della spesa per gli automobilisti.