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Federconsumatori Basilicata: ''Gasolio in aumento continuo, allarme per i consumatori lucani''

24/03/2026



Potenza, 24 marzo 2026 - Preoccupa profondamente che il prezzo del gasolio self è aumentato improvvisamente e drasticamente, con il 30% dei distributori che hanno aumentato i prezzi in sole 9 ore. In 24 ore, l'84% delle pompe ha aumentato i prezzi, portando il 70% dei distributori a superare i 2 euro al litro, che sommando le accise portano il litro di gasolio vicino a quello di un vino di qualità medio bassa. La situazione è drammatica e ci preoccupa per i consumatori lucani, che già stanno affrontando un aumento del costo della vita. È inaccettabile che i prezzi del gasolio continuino a salire senza controllo, mettendo a rischio l'equilibrio economico delle famiglie e delle imprese della Basilicata.
"È giunto il momento di prendere provvedimenti concreti per tutelare i consumatori", dichiara il presidente di Federconsumatori Basilicata. "Chiediamo al governo di intervenire con urgenza per bloccare gli aumenti ingustificati dei prezzi del gasolio e di adottare misure per ridurre il carico fiscale sui carburanti. È necessario proteggere i cittadini e le imprese della Basilicata da questa speculazione".
Federconsumatori Basilicata continuerà a monitorare la situazione e a lavorare per difendere i diritti dei consumatori lucani. Invitiamo tutti i cittadini a segnalare eventuali aumenti ingustificati dei prezzi del gasolio ai nostri Sportelli.




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Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
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