La Basilicata si prepara a una nuova ondata di maltempo con allerta arancione, insieme ad alcune zone della Calabria e della Sicilia.

L’allerta riguarda gran parte del territorio lucano, dove sono attese piogge diffuse, temporali, forti raffiche di vento e possibili fenomeni di natura idrogeologica. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile, il minimo depressionario situato a sud della Sicilia, in lento spostamento verso est, determinerà il persistere di condizioni meteorologiche instabili sulle regioni meridionali.

Le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, con rovesci intensi, attività elettrica e locali grandinate. I venti, dai quadranti orientali, raggiungeranno intensità forti o di burrasca, specie sui settori ionici della Calabria, Sicilia e Basilicata.

Per la giornata di martedì 17 marzo 2026, l’allerta arancione è stata confermata sulla gran parte della Basilicata, mentre l’allerta gialla riguarda altri settori della regione e zone limitrofe. Le autorità raccomandano massima prudenza e invitano i cittadini a seguire le indicazioni dei sistemi di protezione civile locali. Il bollettino completo, con aggiornamenti quotidiani sul quadro meteorologico e sulle criticità previste, è consultabile sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile: www.protezionecivile.gov.it