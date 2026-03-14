Tre distinti incidenti stradali hanno movimentato oggi il territorio lucano, richiedendo l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Intorno alle 11.30 sulla S.P.18 nel comune di Lavello, un sinistro ha coinvolto due veicoli: due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, una delle quali con eliambulanza per le cure necessarie. Poco dopo, alle 13.15 al km 2+300 della S.S. 407 in direzione Metaponto, un’auto si è ribaltata sulla carreggiata; il conducente, fortunatamente illeso, è stato condotto in ospedale per precauzione. Nel primo pomeriggio, alle 14.30, un altro incidente sulla S.P.33 Peuceta ha visto coinvolte due vetture con sette occupanti, tutti assistiti dal personale sanitario e accompagnati in ospedale.



In tutti gli episodi sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che con diverse squadre hanno messo in sicurezza le aree interessate, collaborando con i sanitari del 118 e i Carabinieri per la gestione della viabilità e dei soccorsi.