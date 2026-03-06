HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Biella: ingente sequestro per truffa, lindagine coinvolge anche la Basilicata

6/03/2026



Truffa aggravata ai danni dello Stato e dell’Unione Europea e false comunicazioni sociali, sono le accuse rivolte a 12 indagati a vario titolo in seguito all’operazione “Nuovi Orizzonti”, della Guardia di Finanza di Biella, che ha dato esecuzione ad un sequestro preventivo per oltre 1,9 milioni di euro. La misura è stata disposta dal Gip del Tribunale di Biella in seguito ad un’attività ispettiva del Nucleo di polizia economico finanziaria in diverse città tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Basilicata e Calabria. Il sequestro ha riguardato conti correnti, tre immobili – tra cui una villa e una villetta – due auto di lusso, una Maserati e una Land Rover, oltre alle quote di tre società con sede tra Lombardia e Veneto.


Le indagini, avviate oltre un anno fa, sono partite da un controllo su una società di Biella risultata beneficiaria indebita di finanziamenti del PNRR. Gli investigatori hanno ricostruito l’esistenza di un’organizzazione che, attraverso prestanome e il supporto di professionisti, avrebbe ottenuto illecitamente quasi 2 milioni di euro di fondi pubblici destinati a otto società.


Il sistema fraudolento si basava sulla falsificazione dei bilanci delle imprese richiedenti, nei quali venivano indicati fatturati milionari inesistenti per simulare solidità economica e accedere ai contributi. Tra i fondi percepiti figurano oltre 900mila euro destinati allo sviluppo del commercio elettronico delle PMI tramite Simest, di cui 125mila euro provenienti dal PNRR, e oltre un milione di euro dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.




ALTRE NEWS

CRONACA

6/03/2026 -  Biella: ingente sequestro per truffa, lindagine coinvolge anche la Basilicata
5/03/2026 - Decollanz eletto presidente di Rete Sud
5/03/2026 - Basilicata,presentato in IV Commissione Piano Regionale Integrato della Salute
5/03/2026 - Aggredito da un toro nellazienda agricola, muore agricoltore di 57 anni nel Potentino

SPORT

6/03/2026 - Pielle Matera Basket ad Apricena per chiudere i conti
6/03/2026 - Lunedì il Coni della Basilicata presenta: Il corpo in movimento
6/03/2026 - Potenza irriconoscibile al ''Viviani'': il Cosenza cala il poker
5/03/2026 - Potenza C5Pisticci C5, il derby lucano al PalaPergola per rialzare la testa

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo