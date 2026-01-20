HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Indennità differite: maggioranza abolisce la retroattività e separa il sistema contributivo dai fondi sociali

20/01/2026



In merito alle polemiche sulla norma relativa alle indennità differite, la maggioranza in Consiglio regionale ribadisce che non è stato reintrodotto alcun vitalizio né alcuna forma di privilegio, contrariamente a quanto – in maniera strumentale – sta dicendo una opposizione senza idee ed argomenti.


La disciplina riguarda esclusivamente un sistema contributivo, volontario e interamente a carico di chi vi aderisce, senza automatismi, senza oneri per i cittadini e con effetti esclusivamente al raggiungimento dell’età pensionabile. Su indicazione del presidente Vito Bardi, pervenuta già nei giorni scorsi, e per rendere il testo chiaro, definitivo e inattaccabile, la maggioranza ha deciso di intervenire immediatamente con un provvedimento integrativo che prevede: – l’abrogazione esplicita di qualsiasi ipotesi di retroattività, escludendo ogni forma di contribuzione riferita a periodi pregressi; – la separazione netta e definitiva del sistema contributivo da qualunque fondo o accantonamento, che resterà destinato esclusivamente a finalità sociali. Il provvedimento sarà depositato nelle prossime ore e discusso con priorità.


Chiarito ogni equivoco, l’azione della maggioranza torna ora concentrata sulle vere urgenze della Basilicata: sanità, acqua, lavoro, infrastrutture e sostegno alle famiglie. “Quando l’opposizione finirà la ricreazione – sottolinea la maggioranza - saremo lieti di confrontarci con loro sui temi che stanno a cuore ai lucani”.




Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



