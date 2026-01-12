HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Basilicata, settimana stabile ma in arrivo piogge e rovesci nel weekend

12/01/2026



Settimana all’insegna della stabilità in Basilicata, con temperature in graduale aumento e prevalenza di nubi basse e strati, soprattutto nelle vallate interne dove le inversioni notturne manterranno il clima freddo all’alba. Un peggioramento più deciso è atteso tra sabato sera e domenica, con rovesci più probabili sulle zone del Materano e sulla fascia ionica.
Interno e montagna: lunedì cieli sereni al mattino e aumento della nuvolosità; da martedì a giovedì foschie e nubi basse nelle vallate con giornate più soleggiate sui crinali. Venerdì possibile rovescio locale sul Sirino e a Lauria, mentre nel weekend prevalenza di cielo nuvoloso e minime in rialzo. Temperature indicative: Potenza 0-12°C, Lauria 0-13°C.
Materano: clima più mite e soleggiato da martedì a giovedì, con temperature massime in aumento fino a 12–13°C. Domenica fase più perturbata con rovesci.
Fascia ionica (Metapontino/Policoro): giorni asciutti fino a mercoledì, poi cieli più coperti e atmosfera umida; domenica qualche rovescio. Temperature diurne fino a 15–16°C nel weekend.
Tirreno lucano (Maratea e costa): lunedì fresco e ventilato, martedì passaggio più umido con pioviggini; da mercoledì a venerdì clima mite e variabile, senza piogge significative in costa.

In tutte le zone rimangono possibili inversioni termiche notturne con nebbie e nubi basse. Le temperature tenderanno a salire gradualmente fino a venerdì/sabato, mentre domenica l’aria più umida manterrà minime più alte e notti meno fredde.

MeteoSirino, 12 gennaio 2026 – Antonio Cirigliano




