I Sindaci dei Comuni dell’Area Interna “Medio Agri”, con Sant’Arcangelo Comune capofila, hanno formalmente richiesto alla Regione Basilicata, nella figura dell’assessore alla salute, On. Cosimo Latronico e all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza un intervento immediato per garantire la continuità assistenziale (guardia medica) nei territori dell’area.

Da tempo, infatti, i servizi di continuità assistenziale risultano assenti, ridotti o fortemente discontinui, creando gravi criticità per le comunità locali, in particolare per la popolazione anziana e fragile e per i cittadini che vivono in contesti territoriali distanti dai principali presidi ospedalieri. La guardia medica rappresenta un presidio sanitario essenziale nelle aree interne, fondamentale per assicurare risposte tempestive ai bisogni di salute, ridurre il ricorso improprio ai pronto soccorso e tutelare concretamente il diritto alla salute sancito dalla Costituzione.

La sua mancanza espone i cittadini a rischi significativi e alimenta un crescente senso di isolamento e di abbandono istituzionale. I Sindaci sottolineano come il rilancio e la tutela delle aree interne non possano prescindere dal rafforzamento della sanità territoriale. Investire nella medicina di prossimità e garantire servizi sanitari di base continui ed efficienti è una condizione imprescindibile per contrastare lo spopolamento e garantire qualità della vita e sicurezza alle comunità locali. Oltre al ripristino della piena operatività del servizio, i Sindaci chiedono l’attivazione di un tavolo di confronto istituzionale tra Regione Basilicata, ASP, responsabili delle cure primarie e amministrazioni comunali, al fine di individuare soluzioni strutturali e durature alle criticità esistenti.

«È necessario un segnale concreto – dichiarano i Sindaci – per assicurare pari diritti e servizi sanitari a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza».