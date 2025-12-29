La notizia della scomparsa di Enrico Mascia, già sindaco di Policoro, ha suscitato profondo cordoglio in tutto il territorio lucano.

Figura autorevole delle istituzioni, Mascia ha rappresentato per anni un punto di riferimento per la sua comunità e per quanti hanno avuto modo di collaborare con lui nel servizio pubblico. “A nome delle istituzioni che rappresento esprimo il più sincero cordoglio per la scomparsa di Enrico Mascia”, ha dichiarato il Presidente della Provincia di Matera e sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, ricordando l’ex primo cittadino di Policoro come una “figura di grande equilibrio, senso delle istituzioni e dedizione al bene comune”.

Mancini ha sottolineato come Mascia sia stato “un interlocutore leale, con cui ho condiviso momenti di confronto sincero e costruttivo”, conservando di lui “un ricordo autentico della sua umanità e della sua disponibilità al dialogo, qualità che hanno sempre contraddistinto il suo modo di vivere la politica e il servizio alla comunità”. Parole di stima e affetto anche da Piero Marrese, che ha espresso il proprio dolore per la scomparsa di Mascia, definendolo “esemplare servitore dello Stato e delle Istituzioni”. “Enrico, di cui mi onoro essere stato amico – ha ricordato – ha rivestito i gradi più alti della Marina Militare Italiana e ha lavorato con successo come medico chirurgo, distinguendosi per le sue eccellenti capacità professionali”. Marrese ha inoltre voluto rimarcare le qualità umane dell’ex sindaco, “cittadino illustre di Policoro”, che verrà ricordato come una persona “gentile, solidale e generosa”.

Una vita, quella di Enrico Mascia, dedicata al servizio del Paese, delle istituzioni e della comunità locale, sempre guidata da equilibrio, senso del dovere e attenzione verso gli altri. Alla sua famiglia, ai suoi cari e all’intera comunità di Policoro giungono le più sentite condoglianze e la vicinanza delle istituzioni in questo momento di profondo dolore. «La scomparsa prematura di Enrico Mascia rappresenta una perdita significativa per la Basilicata», E’ quanto ha dichiarato l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico.

«Mascia – ha aggiunto - ha svolto il ruolo di sindaco dal 2017 al 2022 con senso delle istituzioni, equilibrio e visione, interpretando il mandato pubblico come servizio e responsabilità. La sua azione amministrativa è stata contraddistinta da serietà, lealtà e apertura al confronto, elementi che ne hanno definito un profilo autorevole e credibile.