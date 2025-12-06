Le organizzazioni sindacali del comparto forestale hanno inviato una richiesta urgente alla Regione Basilicata, sollecitando un confronto con il Presidente Vito Bardi e gli Assessori competenti sulle politiche forestali regionali e sui fabbisogni per il 2025-2026. Il sindacato denuncia criticità di metodo, evidenziando come una proposta di legge sulla forestazione sia stata depositata senza un preventivo dialogo con le parti sociali, contraddicendo i principi di concertazione. Tra le richieste, l’approvazione del Piano Forestale 2026, l’avvio di un percorso condiviso per il Piano Regionale Forestale 2025-2049 e la convocazione di un tavolo per definire il livellamento delle giornate lavorative a 151 per tutti gli operai del settore. Il comparto, sottolineano i sindacati, rappresenta un asset strategico per il territorio, coinvolgendo migliaia di lavoratori e le loro famiglie, e merita attenzione e partecipazione attiva nelle decisioni. Di seguito la richiesta



Al Presidente della Regione Basilicata

Dott. Vito Bardi

All'Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Dott. Carmine Cicala

All'Assessore Attività Produttive, Sviluppo Economico e Lavoro

Dott. Francesco Cupparo

e p.c. Agli altri componenti della Giunta Regionale

Ai Direttori Generali dei Dipartimenti competenti

OGGETTO: Richiesta urgente di convocazione per confronto su governance Forestazione

Regionale e definizione dei fabbisogni 2025-2026

Le scriventi Organizzazioni Sindacali del comparto forestale, a fronte della delicata situazione che si è venuta a determinare in materia di politiche Forestali Regionali, ritengono indispensabile e non più procrastinabile un confronto istituzionale urgente il Presidente della Regione e gli Assessori Regionali competenti per evidenziare criticità di metodo e di merito che rischiano di compromettere un settore strategico per la nostra Regione.



CRITICITÀ DI METODO

Con sorpresa e profonda preoccupazione abbiamo appreso che è stata depositata una proposta di legge sulla forestazione, attualmente in discussione presso le Commissioni Consiliari permanenti, senza che sia stato preventivamente attivato alcun confronto con le parti sociali e gli operatori del settore. Questo modus operandi appare in netta contraddizione con i principi di concertazione e dialogo sociale che dovrebbero caratterizzare l'azione politico-istituzionale, soprattutto su una materia così delicata e di rilevante impatto sociale ed economico. Si procede, di fatto, in maniera inversa rispetto a quello che dovrebbe essere il metodo corretto: condividere preventivamente contenuti e scelte con tutte le parti interessate, per poi permettere alla politica di assumere decisioni informate e condivise. Se pur nel legittimo esercizio della funzione legislativa da parte dei Consiglieri Regionali proponenti, le scriventi OO.SS. rifiutano categoricamente un approccio che relega la concertazione a un momento successivo alle decisioni già assunte, riducendola a mero atto formale privo di sostanza.

RICHIESTE URGENTI

Alla luce di quanto esposto, le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono formalmente agli Assessori competenti, Dott. Carmine Cicala, Dott. Francesco Cupparo di:

1. PIANO FORESTALE ANNUALE 2026

Procedere all'approvazione del progetto di Piano Forestale per l'anno 2026, strumento indispensabile per garantire continuità operativa e programmazione delle attività del comparto.

2. PIANO REGIONALE FORESTALE 2025-2049 E GOVERNANCE

Avviare un percorso di condivisione strutturato del Piano Regionale Forestale 2025-2049 e della relativa governance con tutti i soggetti interessati, al fine di elaborare un documento condiviso da sottoporre al Consiglio Regionale, evitando improvvisazioni che potrebbero compromettere la qualità e l'efficacia della pianificazione forestale regionale per i prossimi decenni.

3. TAVOLO DI CONCERTAZIONE PER LIVELLAMENTO GIORNATE LAVORATIVE

Convocare, entro il mese di gennaio 2025, un tavolo di concertazione con gli Assessori competenti e il Presidente Bardi per definire:

• Il livellamento a 151 giornate lavorative annue per tutti gli operai del comparto idraulico-forestale, così come annunciato dal Presidente stesso;

• L'individuazione delle necessarie poste economiche in bilancio previsionale 2026 per sostenere concretamente tale indirizzo politico, attualmente non chiare né definite.

CONCLUSIONI

Le scriventi OO.SS. ritengono che il settore forestale regionale meriti un'attenzione particolare e un metodo di lavoro partecipato, che valorizzi il contributo di tutti gli attori coinvolti. La forestazione non è solo una questione tecnico-amministrativa, ma coinvolge migliaia di lavoratori, le loro famiglie e rappresenta un asset strategico per la tutela del territorio e lo sviluppo sostenibile della Basilicata.

Per tali ragioni, si richiede formalmente una convocazione urgente per la settimana prossima, al fine di avviare un confronto costruttivo e risolutivo sulle questioni sopra esposte.

Certi di un Vostro cortese e sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.



Potenza 06/12/2025

I Segretari Regionali

Vincenzo Pellegrino (FLAI CGIL),

Raffaele Apetino (Fai CISL)