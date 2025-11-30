Questa mattina, intorno alle ore 10:00, il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata è stato allertato dal 118 per intervenire nel recupero di un uomo di 73 anni residente a Castelsaraceno. I familiari e i colleghi di caccia avevano richiesto supporto dopo che l’uomo non aveva risposto alle continue telefonate e non era rientrato alla propria auto. L’uomo, durante il rientro dalla battuta di caccia, è scivolato su un pendio, riportando una presunta frattura del piede destro. Impossibilitato a muoversi, è rimasto bloccato in un bosco in località «Calivino», nel comune di Castelsaraceno. Immediatamente sul posto è intervenuta una squadra del CNSAS, che ha raggiunto l’uomo. I soccorritori hanno immobilizzato l’arto e successivamente trasportato l’uomo fino all’ambulanza del 118, che lo attendeva a bordo strada. L’intervento si è concluso senza gravi conseguenze per l’uomo, che risultava spaventato e dolorante a causa dell’impossibilità di muoversi. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata ricorda l’importanza di pianificare sempre con attenzione gli spostamenti in montagna e di portare con sé strumenti di orientamento e comunicazione adeguati.