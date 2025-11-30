HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Castelsaraceno,73enne scivola durante battuta di caccia: intervento del Soccorso Alpino

30/11/2025



Questa mattina, intorno alle ore 10:00, il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata è stato allertato dal 118 per intervenire nel recupero di un uomo di 73 anni residente a Castelsaraceno. I familiari e i colleghi di caccia avevano richiesto supporto dopo che l’uomo non aveva risposto alle continue telefonate e non era rientrato alla propria auto. L’uomo, durante il rientro dalla battuta di caccia, è scivolato su un pendio, riportando una presunta frattura del piede destro. Impossibilitato a muoversi, è rimasto bloccato in un bosco in località «Calivino», nel comune di Castelsaraceno. Immediatamente sul posto è intervenuta una squadra del CNSAS, che ha raggiunto l’uomo. I soccorritori hanno immobilizzato l’arto e successivamente trasportato l’uomo fino all’ambulanza del 118, che lo attendeva a bordo strada. L’intervento si è concluso senza gravi conseguenze per l’uomo, che risultava spaventato e dolorante a causa dell’impossibilità di muoversi. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata ricorda l’importanza di pianificare sempre con attenzione gli spostamenti in montagna e di portare con sé strumenti di orientamento e comunicazione adeguati.




ALTRE NEWS

CRONACA

30/11/2025 - Castelsaraceno,73enne scivola durante battuta di caccia: intervento del Soccorso Alpino
29/11/2025 - Carabinieri Parco Pollino. unità cinofila impegnate a Roccanova
29/11/2025 - Tursi, carabiniere morto in caserma
29/11/2025 - SS18 Tirrena Inferiore: strada aperta ad Acquafredda anche oggi. Da Lunedì tornano le limitazioni

SPORT

30/11/2025 - Il Ferrandina sconfitto 3-1 a Gravina
30/11/2025 - Terryana DOnofrio bronzo ai Mondiali di karate del Cairo
30/11/2025 - Il Francavilla ospite dell'Acerrana, Iannini: 'Non sarà una partita scontata'
30/11/2025 - Il Ferrandina atteso a Gravina, Summa: 'Avversario solido e complicato'

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo