Allerta meteo Sud Italia: piogge, temporali e neve sui monti

26/11/2025



La Protezione Civile ha emesso per domani, giovedì 27 novembre 2025, allerta gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico in diverse aree del Sud Italia, con particolare attenzione a Basilicata, Puglia, Campania e Calabria.
Calabria
Sulle principali aree del territorio calabrese si segnala ordinaria criticità per rischio idraulico, temporali e idrogeologico. Le zone interessate comprendono sia i versanti ionici che tirrenici, dal nord al sud della regione. In particolare, attenzione ai versanti Jonico Settentrionale e Meridionale e ai versanti Tirrenico Settentrionale, Centro-settentrionale, Centro-meridionale e Meridionale.
Basilicata
La criticità riguarda soprattutto il rischio temporali sui principali bacini (Basi-A1, A2, B, C, D, E1, E2). Prudenza nelle zone interne e lungo le principali arterie stradali della regione.
Puglia
La Puglia è interessata da ordinaria criticità per rischio temporali e idrogeologico. Le aree più a rischio includono Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento e Puglia Centrale Bradanica.
Campania
In Campania, l’allerta gialla riguarda il rischio idrogeologico, con possibili conseguenze sulle zone di Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana Campana, Napoli e area vesuviana, Penisola Sorrentino-Amalfitana e Monti di Sarno e Picentini.

Nelle prossime ore è previsto un impulso di aria moderatamente fredda da nord, con rovesci su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e Appennino Campano-Lucano. Sono previste nevicate sui rilievi a 1100-1300 m, in rapido calo sotto i 1000 m tra la prossima notte e la mattinata di domani.




