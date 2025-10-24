Dallo scorso agosto l’erogazione dell’acqua potabile nel rione Rotale di Rivello è irregolare e in alcuni giorni manca completamente, causando gravi disagi ai cittadini. La crisi parte dalla sorgente del Torbido, utilizzata da diversi comuni della Valle del Noce. Il 19 ottobre scorso, stremati dalle continue interruzioni e dall’assenza di interventi concreti da parte del Comune, i residenti hanno presentato una denuncia ai Carabinieri. La minoranza, presente a fianco dei cittadini, denuncia l’inerzia e il menefreghismo degli amministratori e chiede le loro dimissioni immediate, definendo la situazione insostenibile, soprattutto in vista dell’inverno, quando gli impianti domestici rischiano danni seri.

Il sindaco Francesco Altieri ha commentato alla Tgr Basilicata: «Effettivamente c’è difficoltà da parte dell’acquedotto a programmare le interruzioni. Sono sospensioni che dipendono dalla portata dell’acqua, che varia in base al prelievo degli altri comuni sulla sorgente. Il problema c’è e va affrontato con nuovi lavori, sfruttando anche le captazioni di altre sorgenti che in passato non erano necessarie, ma che oggi diventano fondamentali per garantire acqua alla popolazione».