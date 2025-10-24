|
|Rivello, disagi idrici nel rione Rotale: cittadini presentano denuncia ai Carabinieri per il mancato servizio
24/10/2025
Dallo scorso agosto l’erogazione dell’acqua potabile nel rione Rotale di Rivello è irregolare e in alcuni giorni manca completamente, causando gravi disagi ai cittadini. La crisi parte dalla sorgente del Torbido, utilizzata da diversi comuni della Valle del Noce. Il 19 ottobre scorso, stremati dalle continue interruzioni e dall’assenza di interventi concreti da parte del Comune, i residenti hanno presentato una denuncia ai Carabinieri. La minoranza, presente a fianco dei cittadini, denuncia l’inerzia e il menefreghismo degli amministratori e chiede le loro dimissioni immediate, definendo la situazione insostenibile, soprattutto in vista dell’inverno, quando gli impianti domestici rischiano danni seri.
Il sindaco Francesco Altieri ha commentato alla Tgr Basilicata: «Effettivamente c’è difficoltà da parte dell’acquedotto a programmare le interruzioni. Sono sospensioni che dipendono dalla portata dell’acqua, che varia in base al prelievo degli altri comuni sulla sorgente. Il problema c’è e va affrontato con nuovi lavori, sfruttando anche le captazioni di altre sorgenti che in passato non erano necessarie, ma che oggi diventano fondamentali per garantire acqua alla popolazione».
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua