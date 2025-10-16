Dalla conferenza stampa sono emersi ulteriori dettagli sull'operazione antidroga in Basilicata, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera, che ha portato all’esecuzione di 41 ordinanze di custodia cautelare, emesse dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. A illustrare i dettagli sono stati il procuratore capo facente funzioni Maurizio Cardea e il procuratore del Tribunale per i Minorenni Anna Gloria Piccinini.

L’indagine ha smascherato organizzazioni criminali autonome, con al vertice giovani, tra cui spicca Antonio Bisogno, appena ventenne, originario di Cava de’ Tirreni, attivo nel traffico di stupefacenti e in altri reati gravi. Il clan locale era collegato al nucleo campano guidato da Vincenzo Zullo, già in carcere. Le misure cautelari riguardano 5 arresti in carcere, 27 ai domiciliari e 2 minorenni collocati in strutture protette.



Tra gli episodi contestati vi è anche un tentato omicidio avvenuto a Pasqua 2024 a Ferrandina, legato al controllo della piazza di spaccio. L’operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità giovanile e conferma il forte impegno delle istituzioni nel contrasto al narcotraffico.