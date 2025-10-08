L’indagine ISTAT 2024 sulle spese delle famiglie mostra dati preoccupanti, che in Basilicata assumono connotati specifici. Tra consumi alimentari ridotti, costi nascosti per trasporti e istruzione, le famiglie lucane affrontano difficoltà reali che le medie nazionali non raccontano. Federconsumatori Basilicata sollecita una lettura attenta al territorio e chiede politiche concrete di sostegno al reddito, mobilità e diritto allo studio per rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini.

Di seguito la nota di Federconsumatori Basilicata



Spese familiari 2024: serve una lettura attenta e territoriale dei dati ISTAT

L’indagine ISTAT 2024 sulle spese delle famiglie italiane evidenzia una realtà complessa, che in Basilicata assume contorni specifici e merita una riflessione approfondita.



🔸 Consumi alimentari sotto pressione

Una famiglia su tre in Italia è costretta a ridurre la spesa alimentare. In Basilicata, dove la spesa media mensile è di 2.324 euro (ben al di sotto della media nazionale di 2.755 euro), questo dato si traduce in una crescente difficoltà nel garantire una dieta sana e completa. L’aumento dei prezzi di beni essenziali come oli e frutta aggrava ulteriormente il quadro.



🔸 Trasporti: un dato che non racconta tutto

Secondo ISTAT, le famiglie del Sud spenderebbero solo pochi euro al mese per trasporti aerei, ferroviari e stradali. Ma questi dati, calcolati su tutta la popolazione, non riflettono le reali difficoltà di mobilità in una regione come la Basilicata, dove i collegamenti sono spesso insufficienti e costosi. Serve una lettura più aderente alla realtà vissuta dai cittadini.



🔸 Istruzione: una “tassa invisibile” per il Sud

La spesa media mensile per l’istruzione in Basilicata (10,83 euro) è superiore a quella pugliese e calabrese, ma resta lontana dalla media nazionale. Non emergono i costi sostenuti dalle famiglie lucane per l’università dei figli al Centro-Nord, che rappresentano un peso economico significativo e non rilevato.



📌 La nostra posizione

Federconsumatori Basilicata chiede che i dati vengano letti con maggiore attenzione alle specificità territoriali. Le medie nazionali non bastano a raccontare le difficoltà quotidiane delle famiglie lucane. È urgente rafforzare le politiche di sostegno al reddito, investire nella mobilità e garantire il diritto allo studio, anche per chi vive nelle aree interne.



💬 “I numeri sono importanti, ma non devono oscurare le storie e le esigenze reali delle persone. La Basilicata merita risposte concrete, non solo statistiche.”