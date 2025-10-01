Il Comitato per la Pace di Potenza invita tutta la cittadinanza di Potenza a partecipare alla fiaccolata per la Palestina e la Global Sumud Flottilla, il 2 ottobre alle 19:00. La manifestazione partirà da piazza Mario Pagano e si concluderà in piazza Matteotti, presso il presidio permanente “100 piazze per Gaza”, per sostenere il popolo palestinese, promuovere la pace e chiedere il rispetto del diritto internazionale.

Di seguito il comunicato stampa

Mentre Gaza muore e la missione umanitaria della Global Sumud Flottilla è fortemente a rischio, il mondo assiste impotente ad un brutale genocidio che vede la popolazione palestinese ormai allo stremo. Il governo israeliano non tiene in alcuna considerazione i principi del diritto internazionale e meno che mai quelli del diritto umanitario.

Condannare la politica del governo Netanyahu non è una forma di antisemitismo, ma un modo per levare una voce contro lo sterminio per bombe, per fame, per malattie di un intero popolo.

Dobbiamo continuare a manifestare a sostegno della resistenza del popolo palestinese; dobbiamo continuare a supportare le missioni umanitarie; a chiedere il rispetto del diritto internazionale; a farci promotori di pace. Per sentirci meno impotenti, inoltre, dobbiamo continuare, ognuno nelle proprie realtà politiche e territoriali, a farci promotrici e promotori di iniziative che si inseriscano nel coro delle mobilitazioni odierne.

