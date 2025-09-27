Maratea si è trasformata per tre giorni in un laboratorio di idee e strategie per la pesca e l’acquacoltura italiane. Come si legge nella nota stampa, il primo seminario nazionale CLLD – GAL Pesca e Acquacoltura, promosso dalla rete nazionale dei Gruppi di Animazione Locale in collaborazione con il Gal “La Cittadella del Sapere” e la Regione Basilicata, ha visto la partecipazione di istituzioni, esperti e operatori del settore. L’evento, ospitato al Grand Hotel Pianeta Maratea, ha affrontato temi chiave come resilienza economica, innovazione territoriale e rilancio delle economie costiere attraverso il modello CLLD, strumento del programma FEAMPA per valorizzare le identità locali e favorire la coesione territoriale. Tra i partecipanti, il ministro Lollobrigida ha sottolineato il ruolo strategico dei GALPA, mentre il sindaco Albanese ha evidenziato l’importanza dell’Area Marina Protetta. Presenti anche rappresentanti della Regione Basilicata e dell’APT, tutti concordi sulla necessità di trasformare le proposte emerse in progetti concreti, puntando su sviluppo sostenibile, turismo esperienziale e innovazione nella filiera della pesca.