Quasi 1.800 firme per difendere il Porto di Maratea

5/09/2025



Quasi 1.800 cittadini hanno firmato la petizione popolare promossa da Legambiente, Lega Navale, Centro Culturale Maratea e Amici di Maratea per difendere il Porto di Maratea, considerato un bene comune e identitario. La protesta non è contro i privati, ma contro il metodo della Regione Basilicata e del Demanio, che prevedeva l’affidamento a un unico gestore per 15 anni senza confronto con Comune, associazioni e stakeholder locali, e senza considerare l’Area Marina Protetta “Costa di Maratea”. Legambiente chiede il ritiro dell’avviso pubblico e la sua ripubblicazione solo dopo un confronto con il territorio, garantendo trasparenza, sostenibilità e spazi pubblici. Le firme raccolte rappresentano un chiaro segnale della volontà della comunità di proteggere il porto come presidio sociale, culturale e ambientale.




