Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi a Montalbano Jonico. Come riportato da Filippo Mele, attorno alle ore 11 un muratore è precipitato da un’impalcatura all’interno di un cantiere edile. Sul posto è intervenuto il 118 Basilicata, che ha prestato le prime cure e trasportato l’uomo, rimasto cosciente, al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro per gli accertamenti del caso. Presenti anche le forze dell’ordine e i tecnici della ASM per i rilievi e le verifiche di competenza.