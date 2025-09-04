|
|
|Incidente in un cantiere edile, ferito un lavoratore
4/09/2025
Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi a Montalbano Jonico. Come riportato da Filippo Mele, attorno alle ore 11 un muratore è precipitato da un’impalcatura all’interno di un cantiere edile. Sul posto è intervenuto il 118 Basilicata, che ha prestato le prime cure e trasportato l’uomo, rimasto cosciente, al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro per gli accertamenti del caso. Presenti anche le forze dell’ordine e i tecnici della ASM per i rilievi e le verifiche di competenza.
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua