Tasse automobilistiche arretrate, le notifiche con il servizio digitale Send

1/09/2025



A fine settembre 2025 la Regione Basilicata invierà a tutti i lucani gli atti di notifica per il recupero delle tasse automobilistiche arretrate. 


Per abbattere le spese di notifica è oggi possibile attivare il servizio digitale Send. La piattaforma tecnologica, realizzata da PagoPA S.p.A. e dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gestisce le comunicazioni a valore legale, dalla ricezione al pagamento dei relativi importi.


È possibile attivare Send tramite App IO o dalla pagina web https://cittadini.notifichedigitali.it/ accedendo con Spid o Carta di identità elettronica. Il servizio si attiva inoltre con la registrazione della Pec, della e-mail o del numero di cellulare sul sito Notifichedigitali.pagopa.it 


Se la piattaforma Send non riesce a raggiungere il destinatario via PEC o non riceve la notifica di apertura del messaggio entro i termini previsti, sarà comunque inviata la notifica tramite raccomandata cartacea. La consultazione online o sul domicilio digitale della notifica, consente un notevole risparmio delle spese di notifica.


 




