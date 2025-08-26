Nella serata di domenica 24 agosto a Genzano di Lucania, durante un intervento di emergenza, l’equipe della Postazione Territoriale di Soccorso ha assistito alla nascita di una bambina, figlia di una giovane coppia del posto. Il parto, avvenuto in modo precipitoso, è stato gestito con grande professionalità dall’infermiere Gianfranco Trivigno, dall’autista soccorritore Donato Rosa e dal dott. Michele Ronzano, medico di continuità assistenziale.

Grazie alla loro prontezza e alla perfetta sinergia, madre e neonata sono state subito messe in sicurezza. “In un contesto dove le urgenze ostetriche possono presentarsi improvvisamente, la presenza capillare del 118 Basilicata è fondamentale – si legge in una nota della UILFPL ASP –. Questo intervento dimostra il valore umano e professionale degli operatori e l’importanza di garantire assistenza sanitaria qualificata anche nelle aree più isolate”.

Alla piccola e ai suoi genitori vanno i più sinceri auguri, mentre un ringraziamento speciale va agli operatori coinvolti, che con il loro lavoro dimostrano ogni giorno dedizione, competenza e attenzione alla comunità.